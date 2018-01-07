استقرار قطاع الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

أكد غسان حمود المدير الشريك في شركة يمناك للاستشارات الإدارية، أن قطاع الأعمال لن يتأثر ببدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مؤكداً أن التجارب العالمية كافة شهدت بعض الارتباك في بداية التطبيق، قبل أن يتم تدارك ذلك، وتفهم العاملين بقطاع الأعمال لاشتراطات وإجراءات الضريبة.

وأوضح أنه فيما يتعلق بسوق العقارات التجارية، فإنه يشهد حالياً حالة من الاستقرار، مؤكداً أن تأثير الضريبة سيكون محدود جداً على مستأجري العقارات التجارية.

وبحسب تقرير كلاتونز، لا تزال معدلات النمو الضعيفة في جميع قطاعات الصناعات النفطية تساهم في عرقلة النشاط العام في سوق المكاتب، ومن جهة أخرى، يبدو أن القطاع العام، الذي يشمل الهيئات والدوائر الحكومية، والكيانات شبه الحكومية الأخرى، يتأهب للاستفادة من الانخفاض الحالي في معدلات الإيجارات، حيث لاحظنا زيادة لا بأس بها في مستويات الطلب من قبل مؤسسات هذا القطاع، وبينما يتطلع البعض إلى التوسع أو التجديد، تميل بقية المؤسسات إلى استغلال الفرصة، والانتقال من المكاتب القديمة«.وقال إدوارد كارنيجي، رئيس مكتب «كلاتونز» في أبوظبي «نلحظ حالياً معدلات مقبولة من النشاط العام في السوق، مدفوعة بطلب كبير من قبل القطاع العام والكيانات ذات الصلة، بما لا يقل عن 50 ألف متر مربع من مساحات المكاتب حالياً».