«جلف كرافت»: تأهيل اليخوت لتتوافق مع ارتفاعات الجسور في «دبي المائية»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الخليج لصناعة القوارب جلف كرافت أن تصاميم يخوتها الجديدة من فئة الطابقين أو ما تسمى بالفلاي-بريدج، ستأخذ في اعتبارها ارتفاعات الجسور على قناة دبي المائية، كما أعلنتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لكي يتمكن زبائنها من الإبحار بيخوتهم في القناة دون الدخول في مشاكل الارتفاعات، وبحيث يستطيعون الاستمتاع بما تقدمه القناة من إبحار مريح والتمتع بالمناظر الخلابة التي تتيحها مدينة دبي. وأكد كرييج رودجيرز، مدير العمليات في الشركة أن جلف كرافت قامت بالفعل بوضع هذه التعديلات موضع التنفيذ من قبل مصممي الشركة حتى يستطيع زبائنها الاستفادة مباشرة من هذه المميزات، وستظهر باكورة هذه التغيرات الجديدة في معرض دبي الدولي للقوارب في أواخر شهر فبراير المقبل.

وكانت جلف كرافت قد اصطحبت مجموعة كبيرة من قادة الأعمال والفعاليات المجتمعية والإعلامية في جولات في قناة دبي المائية على متن يخوتها من فئة نوماد، لاطلاعهم على الإمكانيات التي تقدمها القناة لعشاق الرحلات البحرية.