تراجع الإيجارات التجارية يمتص تأثير «المضافة» على العقارات

سيد الحجار(أبوظبي)

أسهم تراجع إيجارات المساحات المكتبية والمحال التجارية بأبوظبي، خلال الفترة الأخيرة بنسبة وصلت إلى 10% ببعض المناطق، في تقليص تأثر مستأجري العقارات التجارية ببدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بداية من يناير الحالي.

وقال مسؤولون عقاريون ومتعاملون بالقطاع لـ«الاتحاد»، إن السوق العقاري بأبوظبي لم يتأثر ببدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لاسيما في ظل إعفاء العقارات السكنية من نسبة الضريبة سواء في البيع أو الإيجار، موضحين أنه رغم تطبيق الضريبة على العقارات التجارية، فإن انخفاض إيجارات المكاتب والمحال مؤخراً يمتص تأثير الضريبة على هذه العقارات.

وبحسب تقرير صادر عن شركة استيكو مؤخراً، انخفضت إيجارات المكاتب بأبوظبي بنسبة تراوحت بين 4% و8%، خلال الربع الثالث من 2017، مقارنة بالربع الثالث من 2016، ليتراوح سعر إيجارات المكاتب المميزة في المباني القديمة بين 650 و900 درهم للمتر المربع، والمتوسطة بين 600 و700 درهم، والأقل جودة بين 550 و600 درهم. فيما يتراوح سعر تأجير المتر المربع في المساحات المكتبية المكتبية المجهزة من الدرجة «ب» بين 700 و1400 درهم، بينما يتم تأجير المتر المربع بالمساحات العالية الجودة بين 1500 و2500 درهم.

وقال حسين العولقي رئيس مجلس إدارة شركة سانيو الخليج للاستثمارات العقارية، إن سوق العقارات التجارية لم يتأثر بفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، مؤكداً أن مستأجري المساحات المكتبية تقبلوا سداد الضريبة، دون أي مطالبات بخفض الإيجار أو تحمل المالك لسداد الضريبة.