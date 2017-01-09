انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للأعمال والاقتصاد في أبوظبي

عمر الأحمد (أبوظبي)

انطلقت أمس أعمال المؤتمر الدولي الثلاثين للأعمال والاقتصاد، والذي تنظمه الجمعية الدولية للأعمال والاقتصاد في الولايات المتحدة الأميركية وجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، بمقر الجامعة في أبوظبي، ويستمر حتى بعد غد.

حضر حفل الافتتاح الأستاذ الدكتور سلطان أبو عرابي الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والأستاذ الدكتور ديمتري كانتاراليس أستاذ في الاقتصاد من كلية أسمبشن في الولايات المتحدة الأميركية والدكتور نورالدين عطاطرة الرئيس المستشار لجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة، وعمداء الكليات أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة بالإضافة إلى ما يقارب من 150 باحثاً وأكاديمياً ومشاركاً، جاؤوا من 20 دولة للاطلاع على أبرز المستجدات في عالم المال والأعمال، ومناقشة أبرز قضايا الاقتصاد.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة الأبحاث النظرية والتطبيقية في عدد من المحاور الاقتصادية، والتي تشمل: المحاسبة، والعلوم الإدارية، والتسويق والتمويل، والتمويل الدولي، وأخلاقيات الأعمال، والأساليب الكمية والإحصاء، والاقتصاد القياسي، ونظم المعلومات الإدارية، وقانون الأعمال والاقتصاد، وريادية الأعمال، والاقتصاد الجزئي، والقيود الحكومية، واقتصاديات التعليم، والتعليم الإلكتروني، والتنظيم الصناعي، والأعمال الدولية، واقتصاديات العمل، والموارد البشرية، والنمو والتطور الاقتصادي، والاقتصاد الصحي، والاقتصاد الدوائي، واقتصاديات البيئة والطاقة، والاقتصاد الكلي، والاقتصاد المالي، والمالية العامة بالإضافة إلى الاقتصاد الإقليمي والحضري.

ورحب الدكتور عطاطرة في كلمته بضيوف الجامعة من أكاديميين وباحثين، معبراً عن سعادته بتعاون جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا مع الجمعية الدولية للأعمال والاقتصاد لاستضافة هذا المؤتمر الدولي، والذي يعد أحد أبرز المؤتمرات الدولية التي تهتم بعالم الأعمال والاقتصاد وأضاف: «إن استضافة هذا المؤتمر العلمي يساهم في تحقيق استراتيجية الجامعة من خلال تشجيع البحث العلمي في الجامعة». من جهته قال الأستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس الجامعة، بأن المؤتمر يمثل فرصة للخبراء والأكاديميين ورجال الأعمال والباحثين المشاركين للاطلاع على أحدث مستجدات عالم الاقتصاد والأسواق المالية، مضيفاً أن احتضان الجامعة لهذا المؤتمر يدعم مسيرة العلم والبحث العلمي ويعزز التنمية الفكرية والعلمية في الدولة.