«برواز دبي» أهم مبنى سياحي ترفيهي في العالم خلال 2017

دبي (الاتحاد)

اختار موقع «هوتل أندريست دوت كوم» «hotelandrest.com» الإخباري «برواز دبي» كأهم وأبرز مبنى سياحي ترفيهي في العالم تم إنجازه خلال 2017.

وقال الموقع الإخباري المختص في السياحة إن «برواز دبي» في حديقة زعبيل، ليس مقصداً ترفيهياً فحسب، وإنما إبداع هندسي فني ومعماري يقدم إطلالة بانورامية على أهم المشاهد العمرانية التي تصور حضارة الماضي والحاضر في آن.

وذكر الموقع أن برواز دبي ينقل زواره إلى ارتفاع 150 متراً، وعبر جسر علوي طوله 93 متراً لقضاء أوقات جميلة لمشاهدة الأبراج وناطحات السحاب وأفق دبي المفتوح على أبرز حضارة عمرانية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، التي تنافس الولايات المتحدة الأميركية وهونج كونج وسنغافورة وغيرها.

وأكد موقع «هوتل أندريست» الإخباري أنه قام بإجراء مسح للمباني الهندسية السياحية ذات الطابع الترفيهي التي أنجزت في العالم خلال العام المنصرم، ليتضح أن «برواز دبي» هو الأكثر أهمية وتميزاً بلا منازع، لأنه يتمتع ببناء هندسي فريد من نوعه، لم تسبقه أية مدينة أخرى في العالم.