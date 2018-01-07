«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تستقطب مشاركة 456 مشروعاً محلياً وعربياً

دبي (الاتحاد)

تلقت جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب 456 طلباً للمشاركة، منها 251 طلباً من داخل الدولة، و78 طلباً من الوطن العربي، فيما بلغ عدد الجهات الداعمة المرشحة من المنطقة العربية 127 جهة. وبلغ عدد المشاريع التي تأهلت للمرحلة الثانية من الجائزة 76 مشروعاً من داخل الدولة لرواد أعمال إماراتيين، وبلغ مجموع العوائد السنوية لهذه المشاريع حوالي 963 مليون درهم، فيما تجاوز مجموع الأرباح 180 مليون درهم، وتوظف هذه المشاريع ما يقرب من 4000 موظف.

وشهدت المرحلة الثانية لجائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، تأهل 47 مشروعا من الوطن العربي، وبلغ مجموعة عوائدها السنوية حوالي 230 مليون درهم، وتجاوز مجموع أرباحها 26 مليون درهم، في الوقت الذي توظف فيه هذه المشاريع 1400 موظف. في الوقت الذي بلغ فيه عدد الجهات الداعمة من الوطن العربي 39 جهة. وخلال السنوات الثلاث الماضية للجائزة، قامت الجهات المتأهلة للمرحلة النهائية بدعم حوالي 195 شركة صغيرة ومتوسطة، كما ساعدت هذه الجهات، الشركات الصغيرة والمتوسطة على خلق قرابة 240 ألف وظيفة خلال نفس الفترة، كذلك سهلت الجهات المتأهلة للمرحلة النهائية حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على ما مجموعه 4 مليارات درهم من تسهيلات مالية.

وأعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، عن نتائج عملية تقييم المشاركات الخاصة بـ «جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب»، والتي تنظمها المؤسسة في دورتها العاشرة لهذا العام، وتهدف من خلالها إلى تكريم أفضل رواد الأعمال إلى جانب المشاريع الجديدة والمتميزة على مستوى الدولة والمنطقة العربية.

وتسعى الجائزة، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، إلى رفع مستوى الوعي بأهمية قطاع ريادة الأعمال، وتسليط الضوء على جهود إمارة دبي في تعزيز هذا القطاع، بالإضافة إلى تسويق القدرات والإمكانات التي تمتلكها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة لدى المستثمرين على الصعيدين الإقليمي والعالمي.