«الآفاق الاقتصادية» يبحث دور الاستثمار الأجنبي في تحفيز الابتكار

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم دائرتا التنمية الاقتصادية ابوظبي ودبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد يومي 9 و10 يناير الجاري الدورة الخامسة لملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية في فندق سانت ريجيس أبوظبي لتسليط الضوء على دور الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة في تحفيز الابتكار والإنتاجية ودفع مسار النمو والازدهار في دولة الإمارات. وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي إن دورة الملتقى هذا العام تهدف إلى‏‭ ‬استعراض‭ ‬الآفاق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬لعام ‬2018 ‬وذلك ‬في ‬ضوء ‬مستجدات ‬وتطورات ‬الاقتصاد ‬العالمي ‬وتوقعاته ‬المستقبلية ‬إلى ‬جانب ‬استعراض ‬أهم‭ ‬التطورات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬إمارتي ‬أبوظبي ‬ودبي‭ ‬وآفاقهما ‬المستقبلية.‭

وأشار إلى أن تنظيم دورة الملتقى هذا العام يأتي في وقت توقع فيه صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل النمو غير النفطي في دولة الإمارات بنسبة 3.3% في 2017، انعكاسا لتحسن أداء القطاعات الخدمية والصناعة، وثمار الضبط المالي، إضافة الى الانتعاش النسبي للتجارة العالمية، وارتفاع استثمارات معرض إكسبو 2020، وأبدى الصندوق تفاؤلا نسبياً بشأن تحسن وتيرة أداء الاقتصاد العالمي لعام 2017 ليصل معدل النمو فيه الى 3.5% مقارنة بنحو 3.1% للعام 2016 مدعوما بمكاسب الصناعات التحويلية والتجارة في أوروبا واليابان والصين، وإلى نحو 3.6% لعام 2018.

وأوضح أن أهمية انعقاد ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية تكمن في تقديمه كل عام أهم‏‭ ‬الدروس‭ ‬المستفادة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الدولية‭ ‬بشأن ‬التنوع ‬الاقتصادي،‭ ‬وجهود‭ ‬حكومة ‬دولة‭ ‬الإمارات ‬في‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬أمام‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي ‬المباشر،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسريع‭ ‬عملية‭ ‬التنوع ‬الاقتصادي. وأشاد خليفة المنصوري بالتعاون المثمر والمتميز بين دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي ونظيرتها في إمارة دبي وذلك بهدف تنظيم هذا الملتقى الذي يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية والتكامل بين الجهتين في إطار تدعيم الجهود الرامية الى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى دولة الإمارات.

من جهته، قال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي «يعكس ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية روح التعاون بين الدائرتين لإنجاح هذه الفاعلية، وبناء منصة وطنية مهمة تعزز التعاون والتواصل بين دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة، وتخلق فرصاً حقيقية للاستفادة المتبادلة من تجارب وسياسات التنمية الاقتصادية المستدامة. وسنسلط الضوء خلال الملتقى على التطورات الاقتصادية على المستوى العالمي والإقليمي وتداعياته على اقتصاد دولة الإمارات، بما فيها توقعات النمو الكلي والقطاعي والتوازنات الكبرى في إمارتي دبي وأبوظبي».