الإمارات تجمع فلسطينياً بأسرته وتنهي رحلة معاناته

أحمد عبد العزيز (أبوظبي)

أشاد توبي هارورد، مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أبوظبي، بالتعاون الذي أبدته الجهات المختصة الإماراتية لإنهاء معاناة شاب سوري من أصول فلسطينية ومساعدته في لم شمله وأسرته، بعد أن اضطر وسام سليمان لقضاء 36 يوماً متنقلاً بين مطارات عدة حول العالم، أملاً في الحصول على بلد يمكن الدخول إليه والعيش به.

وقال: «قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بدور إنساني مهم، فقد منحت الفرصة للمفوضية لإيجاد حل ينهي معاناة وسام ومنحته الفرصة ليكون مع والده في الإمارات حتى استكمال إجراءات لم شمل الأسرة».

وأفاد مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أبوظبي، بأنه بينما كان وسام ينتظر في المطار، تمكن والده - الذي يقيم في الدولة من تأمين تأشيرة دخول له إلى كوبا. وعلى الفور، لم يتردد وسام من شراء تذكرة طيران إلى هافانا عبر موسكو. ولكن لحظة وصوله إلى العاصمة الكوبية، تم إعادته مرة أخرى بسبب وثيقة السفر التي يحملها، ومن ثم تم ترحيله مجدداً إلى موسكو ومنها إلى دبي.

وفور علم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أبوظبي بقصة وسام، قدم له طلباً إلى الحكومة الإماراتية بالسماح باستبقائه في المطار وعدم ترحيله إلى سوريا، الأمر الذي قوبل بإيجابية من قبل الحكومة الإماراتية. وبعد مقابلته من قبل موظفي المفوضية، تم الطلب من الحكومة مرة أخرى أن يسمح له بالدخول إلى الإمارات والمكوث مع عائلته إلى حين إيجاد حل دائم له. كان مكتب المفوضية يتابع حالة وسام مع السلطات الإماراتية وبالأخص الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي (الضبط الجوي)، حيث قدموا لوسام كل الرعاية طوال فترة مكوثه في مطار دبي الدولي إلى أن تم قبول طلب تأشيرة دخوله إلى الدولة ليتمكن من الإقامة مع والديه في أبوظبي. وفي هذه الأثناء، كان مكتب المفوضية يجري التنسيق اللازم مع سفارة النمسا في أبوظبي لتأمين لم شمله مع زوجته.