الاستقرار سمة 2016.. ونمو مزدهر لـ2017

بسام عبدالسميع (أبوظبي)

أثبت الاقتصاد الإماراتي قدرته على الصمود ومجابهة التغيرات رغم الهزات التي حدثت في أسعار النفط خلال 2016، وذلك لاعتماده على استراتيجية التنوع، مقارنةً بالاقتصادات العالمية الأخرى، ما أدى إلى تصنيف 2016 بالنسبة إلى الإمارات، على أنه عام الاستقرار الاقتصادي وتوقع تحقيق مؤشرات ازدهار وتحقيق معدلات نمو جيدة خلال 2017، بتلك العبارات وصف خبراء ومختصون الاقتصاد الإماراتي خلال عامي 2016 و2017.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»، إن العام 2016 شهد استقراراً في الاقتصاد الإماراتي نتيجة لاستراتيجية التنوع الاقتصادي التي اعتمدتها الإمارات مبكراً، مشيرين إلى أن العام 2016 سجل اختباراً عملياً لقدرة الاقتصاد الإماراتي على الصمود في مواجهة تقلبات أسعار النفط.

وأضافوا أن عام 2017 سيشهد نمواً جيداً في مختلف القطاعات، وبصورة أكثر وضوحاً خلال النصف الثاني من العام 2017، لافتين إلى متانة الاقتصاد الإماراتي ومرونته في مواجهة الانخفاض في أسعار النفط والمتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأرجعوا حدوث الاستقرار الاقتصادي في الإمارات إلى تركيز الإمارات على تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، ودخول الأسواق والصناعات الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل الجديدة في الاقتصاد.