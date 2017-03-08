واشنطن: «داعش» خسر واللعبة انتهت

عواصم (وكالات)

أكدت القوات العسكرية الأميركية التي تتخذ من قاعدة القيارة العسكرية مقراً لها أمس، أن تنظيم «داعش» خسر، وأن «اللعبة انتهت»، وسط انهيار في صفوف التنظيم، وفرار جماعي كثيف لعناصره من الموصل بمحافظة نينوى باتجاه مدينة الرقة السورية. يأتي ذلك فيما تواصل القوات العراقية إحكام سيطرتها على مبان في محيط التجمع الحكومي، وقد استعادت متحف الموصل والبنك المركزي العراقي بالمدينة، كما أكملت السيطرة على الجسر الثاني ومحيطه. وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي زار محاور القتال بالموصل أن «هزيمة داعش حتمية».

وفي سوريا، سقط عشرات القتلى والجرحى من عناصر «الحسبة»، التابعة لتنظيم «داعش» في مدينة الرقة، بغارة شنتها طائرات التحالف على المدينة أمس، فيما أحرزت قوات النظام تقدماً ميدانياً على حساب تنظيم «داعش» في ريف حلب الشرقي في شمال سوريا.