الاتحاد الأوروبي يتبنى قوانين جديدة في مواجهة الإرهاب

عواصم (وكالات)

تبنى مجلس وزراء العدل في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس، قوانين جديدة، تهدف إلى مكافحة الإرهاب والحد من وقوع هجمات إرهابية.

وقال اوين بونيسي وزير العدل في مالطا التي تتولى الرئاسة الحالية للاتحاد في بيان «القوانين الجديدة تجرم السفر سواء داخل أو خارج دول الاتحاد بهدف القيام بأعمال إرهابية، كما تجرم كل من ينظم أو يسهل أو يقوم بالتدريب على القيام بمثل هذه الأعمال وجمع أو تقديم الأموال لارتكابها». ولفت بونيسي إلى أنه «بموجب القوانين الجديدة يكون الاتحاد الأوروبي جاهزاً بشكل أفضل لمواجهة التحدي المتمثل بالتهديد الإرهابي المتطور الذي لا يعرف حدوداً» مشدداً على أنه سيتم وقف المقاتلين الأجانب الذين يسافرون من وإلى دول الاتحاد.

من جهته، دعا وزير خارجية النمسا سيباستيان كورتس الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في تشكيل قوة للتدخل السريع لمواجهة التحديات التي تهدد أوروبا خاصة الإرهاب واللاجئين. وأكد أن بلاده مستعدة لدعم قوة التدخل السريع الجديدة بالمال والجنود، مطالباً في مقابلة إذاعية بحل «المجموعة المقاتلة الأوروبية» باعتبارها غير فعالة واستبدال قوة التدخل السريع الخاصة بدلا منها لمواجهة الأزمات. وقال إن على قوة التدخل السريع القيام بأعمال عسكرية خارج الاتحاد الأوروبي عند الضرورة ،وحماية الحدود الخارجية للأعضاء، ومواجهة الكوارث بهدف زيادة الاستقرار والحفاظ على السلام والتصدي للإرهاب.

إلى ذلك، أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن المنظمات الإرهابية والأطراف المتشددة تحظى «بتواطؤ مشبوه» يستهدف المسلمين قبل غيرهم. وقال العيسى ، في كلمة له في مقر نادي الصحافة في العاصمة البلجيكية بروكسل، ونشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية أمس، إن السعودية كانت ضحية لممارسات الإرهابيين وجرائمهم أكثر من أي دولة أخرى. وشدد على وسطية واعتدال الدين الإسلامي الحنيف، وعلى عالمية رسالته في الاعتدال والتسامح، ونشر مبادئ الإنسانية والخير والاحترام المتبادل بين جميع البشر.