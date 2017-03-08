الأردن: إحالة 5 متهمين بتفجيرات الركبان إلى أمن الدولة

جمال إبراهيم (عمّان)

أحالت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة الأردنية أمس خمسة متهمين من جنسية عربية إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم بقضية تفجيرات منطقة الركبان الحدودية مع سوريا في يونيو الماضي، وأدت إلى مقتل سبعة عسكريين أردنيين وإصابة 13 شخصا آخرين إثر هجوم بسيارة مفخخة.

وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري زياد العدوان إن:«جهاز الأمن العسكري في القوات المسلحة/‏ الجيش العربي قد تمكن من إلقاء القبض عليهم على الحدود الأردنية السورية، وتبين أنهم من المنتمين لداعش، وعلى صلة بتلك التفجيرات من خلال التخطيط ورسم الخطة مع الانتحاري المنفذ بعد أن قاموا برصد الحدود ومعاينتها واختيار ساعة التنفيذ والطريق التي تسلكها السيارة المفخخة بالإضافة إلى تصوير العملية»،لكن «العدوان لم يذكر جنسيات المتهمين».

وأشار العدوان إلى أن:«أبرز التهم المنسوبة إليهم هي تهمة القيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك وأن محكمة أمن الدولة ستباشر النظر في هذه القضية خلال أيام». ويذكر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي أعلنت الحدود مع سوريا والعراق منطقة عسكرية مغلقة إثر الهجوم المذكور على موقع عسكري للجيش الأردني يقدم خدمات إنسانية للاجئين السوريين.