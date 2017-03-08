قرقاش: دول «التعاون» وضعت أسساً للتعامل مع طهران

القاهرة (وام، واس)
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دول مجلس التعاون الخليجي، ومن خلال دور كويتي كريم، وضعت أسساً واقعية ومنهجية للتعامل مع طهران، تقوم على ثلاث أرضيات، وهي كلها أرضيات واقعية تقبل بها جميع الدول في تعاملها مع الدول الأخرى. وقال معاليه - في كلمته اليوم أمام الدورة السابعة والأربعين بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - أن الأرضية الأولى هي أن يكون هناك قبول بأن أساس العلاقات الإيجابيّة هو عدم التدخل في الشأن الداخلي، والثانية قبول طهران بأن ثورتها شأن داخلي، وهي غير قابلة للتصدير إلى الدول العربية، والثالثة القبول بمبدأ المواطنة على أساس الوطن، وليس المواطنة على أساس المذهب.
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وضم وفد الدولة المشارك بالاجتماع - برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية - سعادة المهندس جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة بالقاهرة مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وسعادة فارس المزروعي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الأمنية والعسكرية، وسعادة المستشار عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية، وسعادة عبدالله المزروعي مدير إدارة الشؤون العربية بالوزارة.
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