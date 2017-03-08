الجيش يتقدم في «نهم» ومقتل 6 «انقلابيين» في تعز

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

حققت قوات الشرعية اليمنية أمس مكاسب على الأرض ضد مليشيات الحوثي وصالح في بلدة نهم قرب صنعاء. وقالت مصادر إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبإسناد جوي من التحالف العربي سيطرت على مرتفعات جبلية بين نهم وبلدة أرحب، واستعادت مجدداً جبال «قرن ودعه»، مشيرةً إلى أن القوات تواصل تقدمها نحو مفرق أرحب الذي سيمكن تحريره الوصول إلى بعد 25 كيلومتراً شمال العاصمة، فيما استهدفت ضربتان جويتان تعزيزات للمتمردين في منطقة وادي محلي جنوب نهم، ودمرت غارات أخرى مواقع في جبل المنارة.

وتواصلت المعارك بين قوات الشرعية والمليشيات شرق وشمال مدينة تعز وفي الساحل الغربي للمحافظة. وقال الجيش في بيان إن قواته صدت محاولات هجوم للمليشيات على شعبة كريمة جبهة الأربعين شمال شرق المدينة، وكبدتها خسائر فادحة، مؤكداً أيضاً إحباط محاولة تسلل إلى منطقة الكدحة المحررة مؤخرا في بلدة مقبنة الواقعة غرب تعز والمتاخمة لمدينة المخا، ولافتاً إلى سقوط 6 قتلى و13 جريحاً. فيما شن طيران التحالف غارتين على موقعين للمليشيات بمطار تعز شرقي المدينة، وهاجم أهدافاً في بلدتي موزع والوازعية (غرب تعز) وشمال مدينة المخا على حدود الخوخة البوابة الجنوبية لمحافظة الحديدة الاستراتيجية والتي شهدت اختطاف المليشيات أكثر من 13 مدنياً تم نقلهم إلى سجون خاصة دون معرفة ذويهم أماكن وجودهم.

وأصابت 4 غارات أهدافاً في بلدتي الخوخة وحيس المتجاورتين. بينما دمرت غارة خامسة شبكة اتصالات في بلدة الدريهمي وسط الحديدة، بالتزامن مع استمرار القصف الجوي على مواقع للمليشيات في بلدة مستبأ ومدينتي حرض وميدي شمال محافظة حجة الحدودية مع السعودية. كما نفذ التحالف سلسلة ضربات على محافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثيين مستهدفاً بثلاث غارات مواقع في منطقة الصبة ببلدة الظاهر، و4غارات منطقة حباجر ببلدة سحار، ونحو 8 غارات تجمعات في بلدة باقم.

إلى ذلك، قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن الحكومة تسيطر على 85 بالمئة من الأراضي اليمنية، فيما تسيطر المليشيات على 15 بالمئة، وأضاف في كلمة أمام قمة رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي في جاكرتا أن اليمن بات يواجه واحدة من أعقد الكوارث الإنسانية، من انتشار للأمراض والأوبئة والمجاعة وتراجع مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكلٍ مرعب وارتفاع معدل الجريمة والإرهاب، الأمر الذي يستدعي العمل معاً لإنجاز مهام التعافي والانتقال من مرحلة الإغاثة الإنسانية إلى مرحلة إعادة الإعمار لكافة المحافظات، ومساعدة الحكومة في إنجاز خططها للإنعاش الاقتصادي للمناطق الواقعة تحت سيطرتها. وأوضح أن استمرار دعم «الانقلابيين» بالسلاح من قبل بعض الدول يزيد من معاناة الشعب اليمني ويعد تحديا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي. ودعا إلى تقديم كل الدعم الممكن لليمن في هذه المرحلة سواء في مجال الإغاثة الإنسانية أو التنمية وإعادة الإعمار.