جرائم «الانقلابيين» تحصد 2737 قتيلاً و7270 جريحاً

جنيف (وام، وكالات)

كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان سقوط 2737 قتيلاً و7270 جريحاً، بينهم نساء وأطفال في العمليات العسكرية التي شنتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية ضد المدنيين في مختلف المحافظات خلال 2016. وقال المدير التنفيذي للتحالف مطهر البذيجي في تقرير على هامش الدورة الــ 34 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: «إن العام الماضي شهد أسوأ الممارسات بحق المدنيين، التي تنوعت بين القتل والإصابة والإعدامات الميدانية والصورية والتعذيب المفضي إلى الموت وتجنيد الأطفال، إضافة إلى الانتهاكات ضد الأفراد وممتلكات مشمولين بحماية خاصة، وتفجير منازل وهجمات ضد منشآت عامة وخاصة». وأضاف أن من بين القتلى 531 طفلاً و203 نساء بالقنص والقصف المباشر من قبل المليشيات، و240 قتلوا بهجمات واغتيالات تنظيمات متطرفة كـ«القاعدة».

وأشار إلى أن المحافظات التي شملها الرصد والتوثيق خلال 2016، أكدت سقوط 1910 قتيلاً مدنياً، بينهم 1503 بالقصف العشوائي والقنص المباشر، و36 بالقتل خارج نطاق القانون، و288 بالألغام و20 بالاغتيال، و45 جراء التعذيب و18 من الإعلاميين والنشطاء. وبلغ عدد القتلى جراء قصف المليشيات للأحياء السكنية 1503، في حين سقط 288 قتيلاً مدنياً بينهم 16 امرأة و60 طفلاً بالألغام الأرضية، و20 حالة اغتيال لقيادات سياسية ومدنية ورموز قبلية في عدن والضالع وذمار، كما تم توثيق 36 حالة قتل لمدنيين خارج نطاق القانون قامت بها المليشيات.

وأوضح التقرير أن إجمالي المعتقلين الذين تم التوصل إلى بياناتهم خلال عام 2016 بلغ 5092، بينهم 4882 لدى المليشيات و4 لدى تنظيم القاعدة و27 لدى جهات مجهولة. كما وثق 111 حالة تعذيب تعرض لها المعتقلون، بينهم 79 داخل سجون المليشيات والتي تنوعت بين الإيذاء الجسدي والنفسي والصعق بالكهرباء والإعدام الصوري وامتهان الكرامة. وتم رصد 12 حالة وفاة لمعتقلين داخل سجون المليشيات لإعلاميين ونشطاء، و210 حالة اختفاء قسري لمدنيين. وتصدرت محافظة حجة قائمة المحافظات من حيث عدد حالات الاختفاء القسري للمدنيين، بواقع 65 حالة تلتها صعدة بـ 33 حالة ثم صنعاء بـ 29 حالة، ثم أمانة العاصمة بـ 23، ثم البيضاء بـ17 حالة. وذكر التقرير أن عدد المخفيين قسراً بلغ 210 بينهم 92 سياسياً، و33 ناشطاً، و39 عاملاً، و17 تربوياً، و13 عسكرياً، و7 إعلاميين، و9 آخرون.

وقال البذيجي: «إن التحالف اليمني وثق ورصد 3371 انتهاكاً متعلقة بتفجير كلي وجزئي وهدم والاستيلاء على ممتلكات عامة وخاصة، حيث قامت المليشيات بنسف وتفجير 161 منزلاً، ونسف وتدمير 22 منشأة عامة و3 منشآت تم تفجيرها من قبل تنظيم القاعدة، حيث تصدرت تعز أكثر المحافظات في تفجير المنازل تلتها الضالع». وأضاف أن فريق التحالف حصل على أدلة وقرائن تثبت تورط المليشيات في نهب ومصادرة 87 قافلة مساعدات إغاثية قدمت لليمن خلال عام 2016 ومنعها دخول أي مواد إغاثة إلى بعض المناطق الواقعة تحت حصارها من بينها تعز والبيضاء والتلاعب بمخصصات السكان المتضررين في نطاق سيطرتها وتسخير جزء كبير منها لتمويل حربها تحت ما تسميه «المجهود الحربي».