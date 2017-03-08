وكلاء يطالبون بحظر إطارات السيارات خارج القنوات المعتمدة

يوسف العربي (دبي)

طالب وكلاء وموزعو الإطارات المعتمدون في الدولة، بتنسيق جهود الجهات الحكومية والخاصة لمنع تداول الإطارات خارج قنوات البيع المعتمدة التي تبدأ بالمصنع ثم الوكيل والموزع الرسمي للعلامة التجارية داخل الإمارات.

وقالوا خلال ملتقى «أوتوميكانيكا» للإطارات، الذي تناول أبرز التوجهات والتطورات لصناعة الإطارات في الشرق الأوسط، إن شراء إطارات السيارات من خارج قنوات البيع الرسمية يعرض سائقي المركبات للخطر.

وقال محمد عقل، المدير العام للشركة التجارية المركزية، الوكيل المعتمد لإطارات «ميشلان»: إن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مقاييس» تعمل مع جميع الوكلاء المعتمدين لمنع تداول الإطارات خارج قنوات البيع المعتمدة لما تنطوي عليه هذه الممارسة من مخاطر جسيمة.

وأضاف عقل أن شريحة كبيرة من المستهلكين ليس لديهم الوعي الكافي لمعرفة مخاطر شراء الإطارات من خارج قنوات البيع الرسمية، موضحاً أن التأكد من أن الإطار أصلي ليس كافياً لضمان معدلات الأمان، حيث يمكن أن يكون الإطار أصلياً لكنه مصنع للاستخدام في البلدان ذات الأجواء الباردة.