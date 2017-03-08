المحفظة الفندقية لـ «الحبتور» في دبي ترتفع إلى 2000 غرفة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفعت المحفظة الفندقية لمجموعة الحبتور إلى أكثر من 2000 غرفة، تشكل الطاقة الاستيعابية لسبع فنادق تمتلكها المجموعة في دبي، وذلك بعد قيام المجموعة بإعادة افتتاح فندق متروبوليتان دبي في موقعه الجديد في شارع الشيخ زايد، بطاقة 320 غرفة وجناحاً.

وقال محمد خلف الحبتور، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور: إن النمو الكبير في محفظة الضيافة ضمن أعمال مجموعة الحبتور خلال السنوات الخمس الماضية، جعلها ثاني أكبر مستثمر من القطاع الخاص في قطاع الضيافة في دبي بعد مجموعة جميرا، مشيراً إلى أن قطاع الفنادق يشكل نحو 25% من أعمال مجموعة الحبتور.

وفيما يتعلق بخطط المجموعة المستقبلية للاستثمار في الفنادق، قال محمد خلف الحبتور: إن الشركة لا تنوي في الوقت الراهن الاستثمار في هذا القطاع في السوق المحلي على الأقل للسنوات الأربع المقبلة، وأن تركيزها سينصب على إدارة المشاريع الحالية، لكنه أشار في المقابل إلى إمكانية دراسة الفرص الاستثمارية المجدية في الأسواق الأوربية والخليجية، مشيراً إلى أن الشركة لديها استثمارات في 7 فنادق خارج الدولة.

يُشار إلى أن فندق متروبوليتان الأول الذي شُـيِّد العام 1979، تم هدمه في مايو 2013 لبناء مجمع الحبتور سيتي، ويضم هذا المجمع الحديث ثلاثة فنادق وثلاثة أبراج سكنية فخمة على قناة دبي المائية، فيما يشغل فندق متروبوليتان دبي ذات الأربع نجوم، موقعاً جديداً في قلب المدينة على مقربة من المخرج 41 (شارع آل ثنية).

وقال سنجاي لوثرا، مدير عام فندق متروبوليتان دبي: «كان متروبوليتان وبعض منشآته جزءاً من تاريخ دبي. عندما أغلقنا ريد ليون، شعر عدد كبير من عملائنا بالغضب، لأنه كان له دور كبير في حياتهم. ومع إحياء الفندق من جديد، من الطبيعي أن تعود معه المنشآت المفضّلة لدى روّاد الفندق، وإضافة لمسة عصرية له».

ويضم الفندق 320 غرفة عصرية، منها 18 جناحاً، ومنشآت ترفيهية متطورة، بينها قاعة رياضية مجهزة بالكامل، فضلاً عن حمام سباحة على السطح، وسبا يتميز بتصميمه الجميل.