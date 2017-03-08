محمد بن راشد: العدالة والمساواة عنصران أساسيان في إسعاد الناس

دبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن العدالة والمساواة هما عنصران أساسيان في إسعاد الناس المتقاضين أمامها، وهما عاملان رئيسان من عوامل استقرار المجتمع وتعزيز ثقافة التسامح والتآلف بين أفراده. جاء ذلك، خلال تأدية القاضية جوديث إيفيلين براكاش، اليمين القانونية كقاضية في محكمة الاستئناف التابعة لمركز دبي المالي العالمي، أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، الرئيس الأعلى لسلطة مركز دبي المالي العالمي. وأقسمت أمام سموه، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بأن تحكم بين الناس بالعدل، وأن تحترم القوانين، وتؤدي مهمتها بكل أمانة وإخلاص، وأن تلتزم سلوك القاضي الشريف.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بانضمام سيدة كقاضية في محكمة الاستئناف في مركز دبي المالي العالمي، متمنياً لها النجاح في عملها الجديد.

إلى ذلك، أصدر سموه مرسومين، الأول ويحمل رقم 10 لسنة 2017، ويقضي بتعيين جودث إيفيلين براكاش كقاضية في محكمة الاستئناف التابعة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم أمس الأول.

والمرسوم الثاني يقضي بتعيين القاضي أبو النصر محمد علي عثمان، قاضياً في المحكمة الابتدائية في دائرة محاكم دبي اعتباراً من التاسع من نوفمبر 2016، وينشر المرسومان في الجريدة الرسمية.