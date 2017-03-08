ماساتاك: والدي «رهينة» في فرنسا

داكار (أ ف ب)

نفى بابا ماساتا دياك، نجل السنغالي لامين دياك، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، أن يكون تقاضى أموالاً في عملية منح استضافة أولمبياد 2016 إلى ريو دي جانيرو، مندداً بما أسماه «مبالغة» ومعتبراً أن والده «رهينة».

وقال: أرفض ذلك رفضاً قاطعاً، ريو فازت بطريقة واضحة، وذلك رداً على ما أوردته صحيفة «لوموند» الفرنسية من أن بابا ماساتا دياك حصل على مبلغ 1.5 مليون دولار من شركة مرتبطة برجل أعمال برازيلي ثري من أجل تعزيز ترشيح ريو لاستضافة الألعاب الأولمبية.

وذكرت الصحيفة أن القضاء الفرنسي «يملك عناصر واضحة تشكك بنزاهة عملية منح تنظيم الألعاب إلى ريو في 2 أكتوبر 2009 في كوبنهاجن.

وحولت مجموعة «متلوك كابيتال جروب» المرتبطة برجل الأعمال البرازيلي آرثر سيزار دي مينيزيش سواريش فوليو في 29 سبتمبر أي قبل ثلاثة أيام من منح الاستضافة، مبلغ 1.5 مليون دولار إلى شركة «بامودزي» للاستشارات الرياضية التي يملكها بابا ماساتا دياك، أحد أبناء لامين دياك.