العين يبدأ المشوار بلقاء الهلال

دبي (الاتحاد)

يستهل العين مشواره في النسخة 36 لبطولة الأندية الخليجية المقامة في العاصمة القطرية القطرية الدوحة بمواجهة الهلال السعودي اليوم فيما يخوض مباراته الثانية غداً أمام العربي القطري، بينما يلعب مباراته الثالثة يوم السبت أمام السلام العُماني فيما يؤدي مباراته الرابعة يوم الثلاثاء المقبل أمام دار كليب البحريني ومباراته الخامسة يوم الأربعاء 15 مارس أمام الريان القطري ويختتم مشواره في البطولة بلقاء الأهلي البحريني يوم الجمعة 17 مارس. وكان سفير طائرة الإمارات قد أقام معسكراً تحضيرياً بالدوحة تحت إشراف مدربه الجديد المصري أحمد مصطفى بعد استقالة الأرجنتيني جوان قبل مباراة الفريق في الدوري أمام الشباب، حيث عمل الجهاز الفني الجديد على الوقوف من قرب على إمكانات اللاعبين من أجل وضع المعادلات الموزونة لحصد النتائج الإيجابية التي تؤهل «الزعيم» لتحقيق طموحه المطلوب في هذه الحدث الخليجي المهم.

ويظهر مع العين في البطولة جواو جوسن نيتو لاعب نادي الشرطة ومنتخب قطر كلاعب خليجي في الحدث للعب بجانب الصربي فلادمير.

جدير بالذكر أن العين ظل محافظاً على صدارة دوري الدرجة الممتازة، حيث تلقى خسارة «يتيمة» أمام الشباب في الجولة 13، والتي تم تقديمها قبل سفره بساعات إلى الدوحة.