مشاركة «المقيمين» في «الطائرة» بين الدراسة والتطبيق

أسامة أحمد (دبي)

وجدت المبادرة التي طُرحت في أول جمعية للجمعية العمومية لاتحاد الطائرة في الدورة الجديدة «2016 - 2020» والخاصة بمشاركة المقيمين في أنشطة الاتحاد القبول من الأندية، والتي ستكون على طاولة مجلس الإدارة لدراستها ووضع آلية المشاركة في حال التطبيق بجميع مسابقات اللعبة.

«الاتحاد» فتحت الملف بعد التفاعل الكبير من الأندية في «عمومية 5 مارس» وخصوصاً بعد القرارات التي صدرت من اتحاد اللعبة خلال المرحلة الماضية، والتي تصب في مصلحة التطوير من أجل الدفع بمسيرتها إلى الأمام لتحقيق ما يصبو إليه كل منتسب للطائرة.

ويرى يوسف الملا رئيس الاتحاد أن دخول المقيمين في أنشطة الاتحاد مكسب لأي اتحاد، وخصوصاً في ظل توجهات الحكومة بإشراك المقيمين في جميع الأنشطة المجتمعية خصوصاً إذا وضعنا في الاعتبار الدور الكبير الذي لعبه المقيمون في بناء الدولة.

وقال: «حان الوقت لمشاركة أبنائهم في الطائرة وغيرها من الاتحادات وفق آلية ومعايير واضحة المعالم من أجل أن تحقق التجربة النجاح المنشود، وأن لا تكون المشاركة بصورة غير مثالية».