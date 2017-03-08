«رأس الخيمة لذوي الاحتياجات الخاصة».. قلعة تحد جديدة لـ «فرسان الإرادة»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

استبشر الرياضيون في رأس الخيمة كثيراً إثر الإعلان عن إشهار نادي رأس الخيمة لذوي الاحتياجات الخاصة بمرسوم أميري من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وذلك بسبب الأهمية الكبيرة لهذا النادي في دعم تطوير المواهب الرياضية لهذه الفئة التي قدمت الدروس المهمة في مواجهة التحدي بالإرادة القوية، خصوصاً أن النادي يسعى للمشاركة في البطولات التي تقام في الفئات المختلفة، وذلك انطلاقاً من خططه لدعم طموحات فئة ذوي الاحتياجات.

وحظي القرار بترحيب كبير من الفعاليات الرياضية في رأس الخيمة، خصوصاً الأندية التي تحرص على جذب فئة ذوي الاحتياجات لممارسة الأنشطة المختلفة لكن من دون توافر الظروف المناسبة بالمتخصصين في هذا المجال، وهو الأمر الذي يضع على عاتق النادي الجديد مسؤولية توفير الأجواء المناسبة أمام اللاعبين واللاعبات لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم.

«الاتحاد» رصدت الأهمية التي يمثلها النادي والدور المرتقب له في المرحلة القادمة، وصولاً للأهداف التي يتطلع إليها الجميع لتلبية طموحات فئة ذوي الاحتياجات إثر حالة التفاؤل الكبيرة التي تشير إلى أن فرسان الإرادة على قدر كبير من الثقة لتأكيد وجودهم المشرف في المسابقات الرياضية المختلفة داخل رأس الخيمة وخارجها.

من جانبه، وصف سالم راشد المفتول، رئيس النادي المرحلة القادمة بأنها مهمة للغاية في مشوار البحث عن الواقع المشرف لهذه الفئة المهمة من خلال المسابقات والأنشطة لتطوير قدراتهم التي تسمح لهم بالمنافسة على أفضل النتائج في الفعاليات الرياضية المختلفة، مشيراً إلى أن الدعم الكبير واللامحدود من القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين من شأنه أن يمثل التحدي وتعزز تحقيق الأهداف المنشودة.