21 ميدالية أولمبية وبارالمبية هدف «الهيئة» في الخطة الاستراتيجية

معتصم عبدالله (دبي)

أعلنت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، إطلاق استراتيجيتها للدورة الرابعة 2017-2021، حاملة رسالة تطوير البيئة الشبابية والرياضية من أجل استثمار الطاقات والمواهب وتعزيز الثقافة الرياضية وتحقيق الإنجازات وخدمة المجتمع بجودة وتميز. جاء ذلك، بحضور إبراهيم عبد الملك محمد، الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وعدد من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية، وبمشاركة جميع مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمختصين في المجالين الشبابي والرياضي‪.

وتضمنت الاستراتيجية أهم الاعتبارات التي حددتها الحكومة للدورة الرابعة، باعتبارها مبادئ ومنهجيات تساهم في رفع مستوى العمل الحكومي، وفي زيادة الكفاءة والفعالية في الأداء، انطلاقاً من خدمة سبعة نجوم، والابتكار الحكومي، واستشراف المستقبل، وصولاً إلى التركيز على النتائج والكفاءة المالية.

ووضعت الاستراتيجية نصب أعينها رعاية الشباب والرياضة من خلال استثمار وتمكين الشباب ورعاية الموهوبين والارتقاء بالمستوى الرياضي التنافسي، وتعزيز الشراكات والثقافة الرياضية المجتمعية، والعمل على خلق بيئة مبتكرة تعتمد على الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، وركزت على تطوير قطاعي الشباب والرياضة، والخدمات الذكية، بالإضافة إلى الابتكار وهندسة العمليات.

وخلصت الاستراتيجية إلى توصيات عدة تؤكد على الالتزام بتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تتضمن بدورها تحقيق 21 ميدالية في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، وتحث على أهمية تعاون كل الشركاء والأطراف في تنفيذ استراتيجية الهيئة 2017-2021، والسعي لتبادل المعلومات والمعرفة بين مختلف الجهات، بالإضافة إلى التواصل والتنسيق المستمر بين جميع الأطراف، والاستفادة المتبادلة من الإمكانيات المتاحة، بما يحقق تطلعات القيادة السياسية بالدولة، وتبني الاتحادات والجمعيات واللجان الرياضية لاستراتيجيات علمية تتماشى مع توجه الهيئة الاستراتيجي.