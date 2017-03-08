80 لاعبة يخضن التحدي

الدوحة (الاتحاد)

تشارك منتخباتنا بأكبر بعثة خلال السنوات الماضية، حيث ضمت 112 رياضية منها 80 لاعبة و32 إدارياً بالدورة الخامسة، وتنطلق اليوم منافسات الشطرنج التي تستمر حتى يوم الأحد المقبل، حيث تستمر 5 أيام، ويمثلنا فيها نورة الهرمودي وخلود الزرعوني ووافية المعمري وأمينة العلي،ويسعى منتخبنا للحصول على الذهب . ويضم الوفد فوزية لطفي إدارية والمدرب والتر ارجنسيبا رودريجوز، حيث ستكون البداية اليوم بمنافسات الشطرنج الخاطف للفردي تعقبها مراسم التتويج، ثم الشطرنج السريع للفردي ويعقبها التتويج، على أن تقام غداً منافسات الشطرنج الكلاسيكي الفردي وتستكمل منافسات الجمعة والسبت، على أن تختتم الأحد ويعقبها التتويج.

وتنطلق منافسات ألعاب القوى غداً بمشاركة 4 منتخبات هي الإمارات وقطر والبحرين وعمان، وتقام في منافسات 100م حواجز والوثب الطويل ورمي الرمح و100م والوثب العالي و400 م ودفعة الجلة 100 متر، وتقام الجمعة منافسات السباعي لـ 100 م حواجز والوثب العالي ودفع الجلة و200م.

وتضم بعثة ألعاب القوى 17 لاعبة بقيادة المدربين جرينا بريجادانيا وفلاديمير برجادني وأروى سعيد إدارية الفريق، وسحر العويد مديرة المنتخب.

وتقام منافسات التايكونادو السبت بمشاركة جميع الفرق المشاركة في الدوري، على أن يشهد نفس اليوم مراسم البطولة والتتويج، ويضم وفد منتخبنا لاعبتين هما مهرة الكعبي وتسنيم الحضرمي والمدرب عبدالله المازمي.