نورة السويدي: دعم «أم الإمارات» حافز لتحقيق النجاحات

شذى محمد، أحمد سليم (الدوحة)

وصلت إلى العاصمة القطرية الدوحة منتخباتنا للمشاركة في بطولة المرأة الخليجية الخامسة التي انطلقت أمس بمشاركة 500 لاعبة يتنافسن في 10 رياضات، ويواجه منتخبنا لليد اليوم نظيره القطري في الجولة الثانية للمنافسات بعدما خاض مواجهة الافتتاح أمس أمام سلطنه عمان، ويتطلع المنتخب لتقديم مستوى مميز ولافت يعكس شغف وطموح بنات الوطن رغم صعوبة المنافسة، حيث استعد المنتخب للمنافسة عبر إقامة معسكر بمقدونيا في وقت سابق، فيما يخوض منتخبنا مباراته الثالثة أمام البحرين غدا، وتحصل جميع الفرق على راحة الجمعة، على أن تقام مرحلة الإياب السبت بمواجهة تجمع منتخبنا مع عمان، ثم يلتقي في اليوم التالي مع قطر ويختتم منافساته بمواجهة البحرين الاثنين المقبل يعقبها حفل التتويج.

وتقام المنافسات على دوري من دورين ويحصد الذهبية الفريق الذي ينال اكبر عدد من النقاط في نهاية المباريات.

وتضم بعثة اليد أمل العلي إدارية الفريق وجميلة نايلي مدربة وأم الزين بن مبارك مدربة، و13 لاعبة هن: رحاب بلحارث وغريبة النعيمي وجواهر البلوشي وديما المري وريم البلوشي وليلي المطروشي وروضة السويدي ونورة الشامسي وعنود بن هندي وأسماء المسماري وفاطمة المعمري وشيخة الضنحاني ونوال مطر.

وتقام الدورة لأول مرة بـ 10 ألعاب هي ألعاب القوى، والتايكواندو، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وكرة اليد، والمبارزة، والرماية، وكرة الطاولة، والبولينج، والشطرنج، بعدما تم إلغاء 3 ألعاب، وهي الفروسية، والتنس الأرضي، وألعاب القوى لذوي الإعاقة.