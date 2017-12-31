حظر شامل لتجارة العاج في الصين

بكين (أ ف ب)

دخل الحظر الشامل لتجارة العاج، حيز التطبيق أمس في الصين التي كانت الوجهة الأولى للمهربين.

وقالت وزارة الغابات على حسابها ويبو «ابتداء من أمس، بات مخالفاً للقانون شراء وبيع العاج ومنتجات العاج في الأسواق والمتاجر ولدى التجار».

وأضافت «اعتباراً من الآن، إذا ما قال لكم تاجر إنه بائع عاج بترخيص من الدولة، فإنه يخدعكم وينتهك القانون عن سابق تصور وتصميم». وأوضحت الوزارة أن الحظر يشمل التجارة الإلكترونية والهدايا التذكارية التي يتم شراؤها في الخارج. وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة أن حظراً جزئياً لتجارة العاج أدى حتى الآن إلى تراجع بنسبة 80% للمصنوعات العاجية التي تدخل البلاد. وأضافت أن أسعار العاج الخام في الصين تراجعت بنسبة 65%.