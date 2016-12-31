المكسيكيون يستعدون للتظاهر احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود

مكسيكو (أ ف ب)

يستعد المكسيكيون لبدء العام الجديد بتظاهرات احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود بشكل كبير.

وكان الرئيس إنريكي بينيا نييتو تعهد بخفض أسعار الوقود بفضل إصلاحه الشهير لقطاع الطاقة عام 2014، الذي وضع حدا لسبعة عقود من الاحتكار من شركة «بيميكس» الحكومية. وتريد الحكومة رفع الدعم وترك تحديد الأسعار لحركة السوق، إلا أن السكان سيشعرون بالفارق قبل أن تبدأ الأسعار بالتراجع. وأعلن وزير المالية أن سعر الوقود سيرتفع بـ20,1% ليبلغ 0,88 دولارا لليتر في الأول من يناير بينما سيرتفع سعر الديزل بـ16,5% ليبلغ 0,83 دولارا.

سيتم تعديل سقف الأسعار يوميا اعتبارا من 18 فبراير قبل أن تترك السلطات لحركة العرض والطلب تحديدها في مارس.

ومن المقرر تنظيم تظاهرة في العاصمة اليوم بينما انتشرت دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي إلى السكان لعرقلة محطات الوقود الاثنين وأيضا إلى مقاطعة كل مصادر الوقود لمدة 3 أيام.

ودافع وزير المالية خوسيه انتونيو ميد عن زيادة أسعار الوقود مؤكدا أنها لن تؤدي إلى أي تضخم إضافي وأن «السعر النهائي سيكون بين الأكثر تنافسية في العالم».