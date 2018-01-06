محمد بن زايد: شكراً أمير الكويت على احتضان العرس الخليجي



تاريخ النشر: السبت 06 يناير 2018 أبوظبي (الاتحاد) توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالشكر إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، على احتضان دولة الكويت العرس الخليجي، كما بارك لسلطنة عُمان فوز منتخبها الوطني باللقب الخليجي عبر سلسلة من التغريدات جاء فيها «شكراً أمير الكويت على احتضان قلبك الكبير بحب ومودة العرس الخليجي ونجاح تنظيمه. وتحية لشعب الكويت الشقيق الذي رسم لوحات من المحبة لأشقائهم في الخليج» وجاء في تغريدة أخرى لسموه «تهانينا لسلطنة عمان الشقيقة قيادة وشعباً على هذا الإنجاز الرياضي، وفوز الفريق الكروي المتميز بكأس خليجي 23. أداء رفيع ومستوى عالٍ سعدنا وفرحنا به»، وتطرق سموه إلى الروح الأخوية التي تخللت المباراة النهائية للبطولة في تغريدة أخرى جاء فيها: «مبروك للإمارات وعمان هذه الروح الأخوية والرياضية الصادقة التي زينت نهائي كأس الخليج، فالفوز واحد، وكسبنا معاً المودة والمحبة ومتعة التنافس الرفيع».