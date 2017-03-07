المليشيات تلغم القرى والطرق

عدن (وام)

تستمر مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في الانتهاكات بحق المدنيين في اليمن وقتلهم بمختلف الأسلحة، وقد عمدت، وفق ما جاء في تقرير لقناة «الغد المشرق» اليمنية، إلى تلغيم القرى والمزارع والطرق، ليصل الموت للأبرياء في أماكن سكنهم وعملهم، مستخدمة أبشع الطرق والأساليب وأكثرها انتهاكاً بحق الإنسانية. وكشفت مصادر محلية في صعدة عن قيام المليشيات بنقل عشرات المختطفين إلى مواقع تخزين الأسلحة، وذلك لاستخدامهم دروعاً بشرية، وتعريضهم للقصف في عدد من المحافظات. وكان تقرير لمجلس الأمن، قد وثق انتهاكات الانقلابيين المتكررة باستخدام مستشفيات ومستوصفات ومرافق طبية لأغراض عسكرية، لا سيما في عدن وتعز. كما كشف تقرير حقوقي أن المليشيات ارتكبت أكثر من 800 انتهاك ضد المدنيين، أبرزها مقتل 28 شخصاً في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء.