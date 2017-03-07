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«الهلال الأحمر» تؤهل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية في عدن

مساعدات إماراتية عاجلة لمناطق نائية بوادي حضرموت
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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 مارس 2017

حضرموت، عدن (الاتحاد، وام)

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية جهودها الإغاثية لمساعدة أهالي شلهيمات التابعة لمديرية السوم شرق محافظة حضرموت في إطار حملتها الإنسانية لإغاثة الأسر المحتاجة والمتضررة من الأوضاع السابقة التي شهدتها البلاد. وتوجه الفريق الميداني التابع للهيئة لتلمس احتياجات المواطنين بالمنطقة التي تعاني أوضاعاً معيشية صعبة وتفتقر لأبسط الخدمات الأساسية، حيث قدم مساعدات إغاثية عاجلة مكونة من سلال غذائية أساسية، وملابس شتوية في إطار برنامج الأمن الغذائي للتخفيف عن كاهل هذه الأسر.

وقال مشرف مشاريع «الهيئة» بوادي حضرموت حسين حيدر باقميش، إن توزيع المساعدات استمر وبكثافة ليصل إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستهدفة، مؤكداً أن هذه المساعدات والمعونات كان لها الأثر الطيب في إدخال السرور والبهجة وبث الأمل في قلوب ونفوس جميع الأسر المستفيدة من المعونة. فيما عبر الأهالي عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المساعدات التي جاءت في وقتها المناسب للتخفيف من وطأة الضائقة الاقتصادية التي يعيشها سكان المناطق النائية بحضرموت.

من جهة ثانية، تبنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية مشروعاً متكاملاً لتأهيل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية في مدينة عدن، جنوب اليمن، ضمن الجهود الإنسانية المقدمة لإنعاش قطاع الصحة وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى. وأكد وكيل محافظة عدن عبدالرحمن شيخ أن «الهلال الأحمر» تكفل بإعادة تأهيل المستشفى بشكل متكامل ورفده بالأدوية والمتطلبات الخاصة بالمرضى، وكذلك ترميم الحديقة العامة في ساحته وتوفير طاقة شمسية تكفي لتشغيل المستشفى وإنارته. وأشاد بالجهود الخيرة والإنسانية التي تبذلها الإمارات عبر «الهلال الأحمر» من أجل تطبيع الأوضاع وتعزيز القطاعات الخدمية من أجل النهوض. وأشار إلى أن القطاع الصحي حظي باهتمام كبير من خلال تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف مديريات ورفدها بالإمكانات الطبية اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى ضمن خطة تنموية لإنعاش هذا القطاع الحيوي.

إلى ذلك، أشار تقرير أمس إلى أن الخطط الإنسانية التي ينفذها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين، ورفع آثار فوضى وويلات الانقلاب التي انعكست على تدهور أسباب العيش في العديد من المحافظات. إذ يعمل التحالف مع المنظمات الدولية والمراكز الإغاثية المتخصصة، وفي مقدمتها «الهلال الأحمر» الإماراتية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على تقديم المساعدات بشكل مباشر ومتزامن لجميع المناطق اليمنية التي يتم تحريرها من الانقلابيين بهدف مساعدة المواطنين على تجاوز آثار وسطوة الانقلاب.

وقال رئيس وحدة الدراسات الاستراتيجية في الجيش اليمني العميد علي عبيد ناجي، إن الخطط الإنسانية التي يعدها التحالف بالتنسيق مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تعد بحد ذاتها معركة إلى جانب المعركة العسكرية. وقال إن المعركة في الجانب العسكري تحقق نصراً، لكن تعزيز هذا النصر وترسيخه هو في الجانب الإنساني والتنموي من خلال تقديم الإغاثة والإسعافات والمعالجات المباشرة لآثار الحرب، مستشهداً بما حصل بعد معركة تحرير المخا التي أعدت لها الخطط الإنسانية التي نفذت فور عملية طرد الانقلابيين. ... المزيد
     
 

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