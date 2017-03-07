مصرية وفرنسي يفوزان بجائزة الشارقة للثقافة العربية – اليونسكو

الشارقة (الاتحاد)

أقرت أمانة جائزة الشارقة للثقافة العربية – اليونسكو، لدى المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، تقرير لجنة التحكيم القاضي بإعلان الفائزين في الدورة الرابعة عشرة للعام الحالي 2017، حيث منحت الجائزة المخصصة للشخصية العربية للمصرية بهية شهاب، أما الجائزة المخصصة للشخصية غير العربية فقد فاز بها فوزي خليفي من فرنسا، وتقرر تسليم الجوائز في حفل دأبت اليونسكو على تنظيمه سنوياً بباريس وسيقام خلال شهر أبريل القادم، بحضور ممثل عن إمارة الشارقة الجهة الراعية والداعمة للجائزة ومثقفين عالميين ومندوبي الدول الأعضاء باليونسكو.

صرح بذلك عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، وأضاف إن رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للجائزة مادياً ومعنوياً تعكس جهود ومبادرات الشارقة لتشجيع ودعم نشر العلوم والمعرفة والفنون محلياً وعربياً ودولياً، ذلك أن هدف الشارقة من خلال جائزة الشارقة للثقافة العربية - اليونيسكو ، تكريس مفهوم الاحترام والتفاهم بين الثقافات،إضافة للدور الذي حققته الثقافة العربية بمساهمتها في مسيرة الحضرة الإنسانية.

من جانبه أكد عبدالله علي مصبح النعيمي، المندوب الدائم لدولة الإمارات في اليونيسكو، على أهمية الدور الكبير لهذه الجائزة في مجال نشر ثقافة الاعتدال والسلم والتعايش بين الحضارات، وقال إن هذه الجائزة لم تعد ترمز فقط لتكريم الطاقات النشطة في مجال نشر الثقافة العربية في العالم، حيث تعدتها إلى دعم أصوات الاعتدال ونبذ العنف في ظل التصاعد الملفت للتطرف في كثير من البلدان.

وتعد بهية شهاب فنانة ومصممة جرافيك تسهم بإيجابية في الثقافة والفنون العربية و الإسلامية من خلال أعمالها التي تلامس نبض الشارع في المنطقة العربية و خارجها.

كما يعتبر فوزي خليفي أحد الفنانين الشباب المبدعين، الذي قام بإنتاج أعمال فنية جدارية في فن الـ (call graffiti) من خلال تحويل قصائد الشعراء إلى لوحات جدارية و بجماليات الخط العربي.