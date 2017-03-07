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المعرض الثاني لمتحف جوجنهايم أبوظبي

«مسارات إبداعية» يرصد الحركة عبر الزمن
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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 مارس 2017

إيمان محمد (أبوظبي)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتحت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة أمس، معرض «تفاعل، تشكيل، تواجد: مسارات إبداعية»، المعرض الثاني لمقتنيات متحف جوجنهايم أبوظبي الفنية، في منارة السعديات بأبوظبي، والذي يستمر حتى 29 يوليو المقبل.

وتركز الأعمال على مفاهيم الدينامية والحركة لدى 25 فناناً معاصراً من مختلف الجنسيات والفترات الزمنية، ممن يتميزون باستخدام التفاعل والتشكيل والتواجد البشري في أعمالهم، وفق ثيمات المعرض الرئيسية عن مفاهيم التفاعل، والتشكيل، والتواجد.

وفي مؤتمر صحفي عقد أمس قبيل الافتتاح، قال سيف سعيد غباش، مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، «يقدم المعرض رؤية عابرة للثقافات، تعيد إبراز العديد من ملامح الفن المعاصر، عبر ربط التداخلات المشتركة لإبداعات الفنانين من مختلف أرجاء العالم منذ ستينيات القرن الماضي. وتكشف الأعمال مصادر الإلهام المشتركة، والإسهامات الفنية الاستثنائية والممارسات الفريدة في تاريخ الفن المعاصر».

وأضاف غباش :«يقدم المعرض أيضاً عملين من أعمال التكليف التي تؤكد التزام متحف جوجنهايم أبوظبي في دعم الإبداعات الجديدة للفنانين المعاصرين، وبذلك لايقتصر المعرض على أعمال تعكس أفكار المقتنيات الدائمة للمتحف، وإنما يسهم في وضع الأسس الراسخة لمؤسسة ثقافية تقدم مجموعة متكاملة من الأدوات التي تساعد أجيال المستقبل على تطوير مجتمع من الفنانين يكون قادراً على الوصول إلى مختلف أشكال التعبير الفني».

ومن جهته قال ريتشارد أرمسترونغ، مدير متحف مؤسسة «سولومون آر جوجنهايم»، «يعكس المعرض المفاهيم المشتركة للضروريات الأساسية المطلوبة، لإحداث التغيير العالمي، الأمر الذي يعتبر في موقع القلب من مشروع متحف جوجنهايم أبوظبي». ... المزيد
     
 

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