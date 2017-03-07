البنوك تضخ 14 مليار درهم قروضاً جديدة لقطاع العقار والإنشاءات في الإمارات

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استحوذ قطاع العقار والإنشاءات في الإمارات على تمويلات جديدة بقيمة 14 مليار درهم خلال الربع الأخير من 2016، ليرتفع الرصيد الإجمالي للتمويلات المصرفية للقطاع إلى 265 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016 مقارنة مع 251 مليار درهم تقريباً بنهاية سبتمبر 2016، بنمو 5.6% خلال الفترة، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.

واعتبر وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية الاستثمار البريطاني في الإمارات، أن هذه البيانات تعتبر مؤشراً على عودة الزخم إلى قطاع العقارات والإنشاءات من جهة، وتوفر مستويات جيدة من السيولة لدى المصارف بالدولة تدعم نمو قطاعات الأعمال المختلفة بالدولة.

وأما قطاعات الأعمال الأخرى فقد سجل معظمها استقراراً، أو تراجعاً طفيفاً، وظل قطاع الأفراد و القروض الشخصية أيضاً مستقراً في يناير 2017، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، عند مستوى رصيد إجمالي يبلغ 434 مليار درهم، منها 295 مليار درهم قروضاً شخصية للأعمال و139 مليار درهم قروضاً شخصية استهلاكية.

وارتفع رصيد الودائع المصرفية للشركات غير المقيمة بالدولة، بقيمة ملياري درهم تقريباً خلال شهر يناير 2017 بنمو 2,2% لتبلغ 90 مليار درهم مقارنة مع 88 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.