مهندسو «أليطاليا» يتخرجون في «الاتحاد للطيران»



تاريخ النشر: الثلاثاء 07 مارس 2017 أبوظبي (الاتحاد) تخرج أربعة مديرين في شركة «أليطاليا» بعد أن أكملوا بنجاح تدريبات مكثفة أثناء العمل في أبوظبي على مدار عامين في شركة الاتحاد للطيران الهندسية، بحسب بيان أمس. وتم اختيار كل من فابيو دي كازولا، وستيفانيا فولو، ودافيد بيناتي، وبرونو بريدارولي من بين أكثر من 4 آلاف مرشح لشغل الوظائف المرموقة في أليطاليا والتي تضمنت إرسالهم إلى أكبر مزود لخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة للطائرات التجارية في منطقة الشرق الأوسط للتدريب أثناء العمل على مدار العامين الأولين من عملهم. وخلال الفترة التي أكملوا فيها برنامج تطوير المديرين الخريجين بالاتحاد للطيران الهندسية، تناوب الخريجون الأربعة على العمل في مختلف الإدارات بهدف اكتساب الخبرات في كل جوانب أعمال الصيانة والإصلاح والعَمرة. وقال جيف ويلكنسون، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران الهندسية: «تحدونا الثقة بأن شريكتنا بالحصص أليطاليا سوف تحصد ثمار العمل الدؤوب والخبرات العملية الواسعة التي اكتسبها المديرون الخريجون الأربعة على أكثر الطائرات تطوراً في العالم. وخلال السنتين اللتين قضاهما هؤلاء المهندسون الشباب في مرافقنا المتطورة، استطاعوا اكتساب المهارات والمعارف المتعمقة التي سوف تجديهم نفعاً طوال مسيرتهم المهنية». وأضاف: «ننستثمر الكثير في تنمية القدرات التقنية لمهندسينا والملتحقين ببرنامج المهندسين المتدربين. ونواصل الاستثمار في البنية التحتية وفي التقنيات التي تحول مقرنا إلى مرفق عالمي المستوى على الصعد كافة». وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران الهندسية قد خدمت ما يزيد على 100 من شركات الطيران ومشغلي الطيران من مختلف أنحاء العالم. وحصلت الشركة على جائزة «مزود خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة للعام بمنطقة الشرق الأوسط»، في إطار جوائز «أفييشن بيزنس» لعام 2016.