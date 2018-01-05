شركة أميركية تبحث عن الطائرة الماليزية المفقودة

كوالالمبور (أ ف ب)

سمحت ماليزيا للشركة الأميركية «اوشن اينفينيتي» باستئناف عمليات البحث عن الطائرة الماليزية التي فقدت خلال رحلتها رقم «ام اتش 370»، كما أعلنت وزارة النقل بعد عام على توقف البحث عنها. وكانت «اوشن اينفينيتي» أعلنت هذا الأسبوع أنها أرسلت سفينة إلى منطقة عمليات البحث الممكنة مستبقة بذلك اتفاقاً سيبرم بسرعة. وقال ناطق باسم الشركة لوكالة فرانس برس «نرسل السفينة (سيبيد كونستراكتر) إلى القطاع المجاور لمنطقة البحث الممكنة». وأضاف أن «ذلك يهدف إلى كسب الوقت إذا انجز العقد كما هو متوقع». وكانت طائرة البوينج 777 للخطوط الجوية الماليزية اختفت دون أثر في الثامن من مارس 2014 بعيد إقلاعها من كوالالمبور متوجهة إلى بكين، وعلى متنها 239 راكباً.

وعثر على نحو عشرين قطعة من حطام على ساحل المحيط الهندي قبالة سواحل شرق أفريقيا بعيداً عن منطقة البحث رجح خبراء أنها تعود إلى الطائرة.

وعلقت عمليات البحث التي قامت بها أستراليا وكانت الأكبر في تاريخ الطيران في يناير 2017. وتأمل الشركة الأميركية في القيام بعمليات بحث على أساس اتفاق يقضي بعدم دفع أي مبلغ إلا في حال العثور على الطائرة في يناير وفبراير في فترة تكون فيها الظروف الجوية ملائمة.