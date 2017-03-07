قانون ‬النظام ‬المالي ‬لحكومة ‬أبوظبي.. يعزز الشفافية والمحاسبة

أبوظبي(الاتحاد)

أصدر ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬خليفة ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان ‬رئيس ‬الدولة، حفظه ‬الله، ‬بصفته ‬حاكماً ‬لإمارة ‬أبوظبي، قانوناً ‬بشأن ‬النظام ‬المالي ‬لحكومة ‬أبوظبي.

ويتضمن القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية، 12 فصلاً و55 مادة، ويهدف إلى وضع إطار تنظيمي متكامل للموارد المالية العامة، يضمن عمل الحكومة في إطار مؤسسي يتميز بدرجة عالية من الشفافية والمحاسبة في إدارة الموارد المالية العامة.

وبموجب هذا القانون، تكون دائرة المالية مسؤولة عن إعداد وتنفيذ نظام مالي متكامل ذي كفاءة وفاعلية اقتصادية، وفقاً لأحكام هذا القانون، من خلال إعداد السياسة المالية للحكومة، ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد، وإعداد الموازنة العامة وتنفيذها، وإدارة الخزينة وتنظيم الحسابات المصرفية للحكومة والجهات والمؤسسات والشركات الحكومية، وتنظيم وإدارة الدين العام والضمانات الحكومية، وإعداد وإصدار نظام الرقابة المالية بعد اعتماده من المجلس التنفيذي.

كما تكون الدائرة مسؤولة عن إصدار دليل تسعير الخدمات الحكومية بعد موافقة المجلس التنفيذي، ودراسة طلبات التسعير من الجهات الحكومية، وإعداد سياسة ملكية المؤسسات والشركات الحكومية، واعتمادها من المجلس التنفيذي، وإصدار قواعد ونماذج إعداد بيان نوايا الأداء المالي للمؤسسات والشركات الحكومية، ومراقبة الأداء المالي للمؤسسات والشركات الحكومية، وغيرها من الاستثمارات الحكومية.