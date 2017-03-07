مساعدة الـ 23 تعصف بآمال بارديه

باريس (رويترز)

استبعد منظمو سباق باريس نيس للدراجات الفرنسي رومان بارديه المرشح للفوز بالسباق بعد أن تلقى مساعدة من سيارة فريقه، عقب حادث تصادم تعرض له في المرحلة الأولى، وسقط الفرنسي بارديه - صاحب المركز الثاني في الترتيب العام بسباق فرنسا العام الماضي - من على دراجته قبل 23 كيلومتراً على نهاية المرحلة قبل أن يعود لمجموعة المطاردة بخرقه لقواعد المساعدة التي يجب تلقيها من سيارة الفريق.

وشكل الاستبعاد ضربة لمتسابق فريق ايه. جي. 2.ار لامونديال، حيث يشكل سباق باريس نيس الذي يستمر لأسبوع هدفاً مبكراً له قبل خوضه سباق فرنسا في يوليو المقبل، وقال بارديه «ارتكبنا خطأ وهو نتاج للافتقار للتركيز الجيد. أنا في غاية الأسف؛ لأنه ليس هناك أي شيء يبرر تقديم سيارة الفريق لدعمها في مثل هذا الموقف».

وأضاف: «هناك الآن ضمانة ضد وقوع مثل هذه الممارسة التي كان يجري التسامح إزائها خلال السباقات، أعتذر وبشدة للمنظمين وللرأي العام».

وفي 2015، تم استبعاد الإيطالي فينشنزو نيبالي من سباق إسبانيا بعد أن استقل سيارة فريقه لتعويض الزمن الذي خسره.