الطاير: القطاع الرياضي يملك أصولاً وموارد لدعم الإيرادات

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الموازنة الصفرية في مجلس دبي الرياضي اجتماعها الأول، برئاسة مطر الطاير نائب رئيس المجلس، وحضور سامي القمزي رئيس مجلس إدارة نادي الشباب العربي نائب رئيس اللجنة، ومحمد الكمالي، وأحمد الشعفار عضوي مجلس إدارة المجلس، ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وعلي المطوع مدير إدارة الدعم المؤسسي.

واستهل مطر الطاير الاجتماع بشرح أهداف تشكيل اللجنة، والتأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه في تحقيق التوازن المالي لصرف الأندية وشركات كرة القدم، والخروج من دائرة الديون، والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، من خلال برامج ومبادرات وضوابط عمل تضعها، مؤكداً أن القطاع الرياضي في دبي يملك أصولا وموارد يمكن استثمارها على النحو الأمثل لدعم الإيرادات الكافية لإنجاز العمل، وصولاً إلى التنفيذ الكامل لمبادرة مختبر الابتكار الرياضي، بإيقاف الدعم الحكومي لشركات كرة القدم، بداية من العام 2021 وقيام الشركات بالاكتفاء المالي الذاتي من خلال الموارد الخاصة بها وتطوير قطاع الاستثمار فيها.

وتم في الاجتماع عرض نبذة عن مصروفات الأندية وشركات كرة القدم خلال السنوات العشر الماضية «2006 إلى 2016»، وعلى التقرير المفصل لجوانب الإنفاق.

كما تم استعراض ضوابط الصرف للأندية وشركات كرة القدم، وعلى نموذج الموازنة المثالية لأندية دبي الذي يعمل المجلس على اعتماده وتعميمه على الأندية وشركات كرة القدم للعمل بموجبه.

كما استعرض رئيس وأعضاء اللجنة، الموازنة الصفرية لجميع الأندية المنضوية تحت مظلة مجلس دبي الرياضي للعام 2017، والتي تأتي ترجمة لجهود المجلس خلال السنوات الماضية لتحقيق التوازن المالي، وكذلك استعراض خطة العمل وآليات تخفيض المصروفات والإنفاق المتعقل للفترة 2017-2021.

وتسعى لجنة الموازنة الصفرية إلى تطوير التشريعات لتطوير منظومة الاستثمار، وتوحيد سلم وسقف الرواتب في الأندية، وإعداد التقارير المالية لقياس درجة الانحراف في الأنقاف وتداركه في الوقت المناسب، وفق الموازنات التقديرية المقدمة من الأندية وشركات كرة القدم.