الكويت تتولى اليوم عضويتها في مجلس الأمن

الكويت (بنا)

تتولى دولة الكويت اليوم الاثنين عضوية غير دائمة في مجلس الأمن مدة سنتين، على أن تتولى الرئاسة الدورية للمجلس في فبراير المقبل. وبذلك تكون الكويت التي انضمت إلى الأمم المتحدة رسميا عام 1963 قد حصلت على عضوية مجلس الأمن للمرة الثانية في تاريخها إذ سبق وتولت ذلك عامي 1978 و1979.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن تصريحات سابقة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أن دولة الكويت ستبذل كل جهد للاستمرار في نهجها الساعي إلى ما وصفه بالدبلوماسية الوقائية. وأضاف قائلا، نقلا عن الوكالة «إننا نمثل أشقاءنا العرب والمجموعة الآسيوية ومنظمة التعاون الإسلامي والدول المطلة على المحيط الهادئ وتم الاجتماع معهم والتنسيق بشأن المطلوب من ممثلهم وسنعمل على بحث كل ما يتعلق بقضايانا العربية ومشاكل أمتنا العربية والإسلامية».

كما شدد على أهمية العمل من داخل مجلس الأمن لإصلاح الأمم المتحدة حتى تكون المنظمة الدولية مواكبة للأحداث المحيطة في العالم وأهمها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.