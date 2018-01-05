عقوبات أميركية على 5 كيانات إيرانية تدعم البرنامج النووي

عواصم (وكالات)

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية الليلة قبل الماضية، فرض عقوبات على 5 كيانات لصلتها ببرنامج إيران النووية والصواريخ الباليستية، وتشمل مركز أبحاث و4 شركات في مجال التصنيع.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن الكيانات الخمسة المشمولة بالعقوبات مقرها إيران، وهي مجموعات ما يسمى «الشهيد خرازي»، و«الشهيد سانيخاني»، و«الشهيد مقدم»، و«الشهيد شوستاري» الصناعية و«مركز الشهيد الإسلامي للأبحاث».

ووصف البيان هذه الكيانات بأنها «تابعة لعنصر رئيس من برنامج إيران للصواريخ الباليستية»، وهو مجموعة ما يسمى «الشهيد باقري» الصناعية.

وأوضح أن الكيانات المشمولة بالعقوبات تخضع جميع ممتلكاتها للتجميد وفقاً للنظام القضائي الأميركي، كما يحظر على المواطنين الأميركيين الدخول في معاملات معها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب كتب الأربعاء الماضي في تغريدة صباحية قائلاً: «كل الاحترام للإيرانيين في الوقت الذي يحاولون فيه استعادة زمام الحكم الفاسد. ستحصلون على دعم كبير من الولايات المتحدة عندما يحين الوقت».