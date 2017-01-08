«إد شيرين» يقدم أغنيتين جديدتين من ألبومه الثالث

لندن (أ ف ب)

كشف الفنان البريطاني إد شيرين أمس الأول الجمعة، عن أغنيتين جديدتين بعنوان «شايب أوف يو» و«كاسل أون ذي هيل»، من ألبومه الثالث الذي لم يعلن بعد عن موعد صدوره.

وكان المغني البالغ من العمر (25 عاما)، والذي فاز في فبراير الماضي بجائزة «جرامي» عن أغنيته «ثينكينج آوت لاود»، قد أعلن على مواقع التواصل الاجتماعي في الأول من يناير أنه ينوي تقديم «موسيقى جديدة». وبعد بضع ساعات على طرح الأغنيتين، تم الاستماع إلى كل منهما أكثر من مليون مرة على منصة «يوتيوب» خصوصا. وكان شيرين قد غاب عن مواقع التواصل الاجتماعي وعن الساحة الفنية لمدة عام.

و قال في ديسمبر 2015 أنه «سوف آخذ استراحة من هاتفي والبريد الإلكتروني وكل مواقع التواصل الاجتماعي»، مشيرا إلى أنه لا يريد «رؤية العالم من خلال شاشة.. بل السفر في أنحائه».

و«كاسل إن ذي سكاي» هي «أغنية رومانسية» يستعيد فيها شيرين ذكرياته بالريف الإنجليزي، وفق ما أوضح الفنان خلال مقابلة على إذاعة «بي بي سي راديو 1».

أما «شايب أوف يو»، فأوضح المغني أنه ألفها لتغنيها ريهانا مشيرا «لكنني غنيت بعض الكلمات وفكرت في أن ريهانا لن تغنيها، فاحتفظت بها».

وأكد «أردت أن أظهر وجهين مختلفين للموسيقى التي ألحنها يثيران حماستي بالقدر عينه». وكانت «ثينكينج آوت لاود» أول أغنية يتم الاستماع إليها أكثر من 500 مليون مرة على خدمة «سبوتيفاي» للبث التدفقي.