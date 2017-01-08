«إد شيرين» يقدم أغنيتين جديدتين من ألبومه الثالث

لندن (أ ف ب)
كشف الفنان البريطاني إد شيرين أمس الأول الجمعة، عن أغنيتين جديدتين بعنوان «شايب أوف يو» و«كاسل أون ذي هيل»، من ألبومه الثالث الذي لم يعلن بعد عن موعد صدوره.
وكان المغني البالغ من العمر (25 عاما)، والذي فاز في فبراير الماضي بجائزة «جرامي» عن أغنيته «ثينكينج آوت لاود»، قد أعلن على مواقع التواصل الاجتماعي في الأول من يناير أنه ينوي تقديم «موسيقى جديدة». وبعد بضع ساعات على طرح الأغنيتين، تم الاستماع إلى كل منهما أكثر من مليون مرة على منصة «يوتيوب» خصوصا. وكان شيرين قد غاب عن مواقع التواصل الاجتماعي وعن الساحة الفنية لمدة عام.
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و«كاسل إن ذي سكاي» هي «أغنية رومانسية» يستعيد فيها شيرين ذكرياته بالريف الإنجليزي، وفق ما أوضح الفنان خلال مقابلة على إذاعة «بي بي سي راديو 1».
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وأكد «أردت أن أظهر وجهين مختلفين للموسيقى التي ألحنها يثيران حماستي بالقدر عينه». وكانت «ثينكينج آوت لاود» أول أغنية يتم الاستماع إليها أكثر من 500 مليون مرة على خدمة «سبوتيفاي» للبث التدفقي.