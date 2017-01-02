منظومة الخير في خدمة التنمية

راشد البلوشي *

يستذكر الروّاد الذين شاركوا في تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية قبل 16 سنة، أنهم عملوا على إنشاء هذه المؤسسة التنموية المتمتعة بالاستقلالية المالية والإدارية، وبين أيديهم رسالة قيادية واضحة مفادها أن يكون سوق الأوراق المالية منصّة لزيادة الوعي على موجبات رعاية الاستثمار الحصيف للمدخرات، وضمان الاستقرار المالي والاقتصادي بمشاركة القطاعين والخاص والأفراد.

تلك الرسالة التي استلهمت فكر وتوجهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، جرى تقنينها كأهداف لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وجرى البناء عليها لإعلاء قيم العطاء وعمل الخير، وانخراط كافة فئات المجتمع بالعملية التنموية المستدامة، باعتبارها رسالة دولة الإمارات في التنمية الوطنية الشاملة وفي توجهات الأيدي البيضاء على المستويين الإقليمي والدولي.

مفهوم «الخير» في وظائف الأوراق المالية، قامت الإدارات المتعاقبة لسوق أبوظبي ببرمجته في آليات استثمار المدخرات بأوعية وقطاعات مثمرة، وفي المشاركة بضمان الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة، والمعاشي للمواطنين والمقيمين، في نطاق فريق العمل الواحد لمؤسسات الدولة.

وفي كل من هذه المسارات المترادفة، وسع سوق أبوظبي للأوراق المالية نشاطه داخل وخارج الدولة، من أجل استقطاب المستثمرين، أفراداً وصناديق ومؤسسات، ونجح في رفع الإيرادات والعوائد والتوزيعات الأمر الذي مكنه من تبوء، موقعاً متقدماً بين أسواق الخليج والمنطقة في جاذبية الاستثمار وموثوقية التوسع فيه.

في عالم اليوم أضحت الأسواق المالية هي قلب الاقتصاد الذي يضخ الأموال للقطاعات المنتجة، فيما تنشر الوعي الاقتصادي والادخاري والاستثماري بين عامة الناس، وتوزع مكاسبها ومنافعها على أعضاء الجسد الاجتماعي وتعودها على العمل. وفي كل ذلك تميز سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه حمل رسالة الإمارة والدولة كقيمة مضافة تمنحه شرف أن يكون سوقا للخير بالمفهوم التنموي الشامل الذي تعتمده رؤية أبوظبي 2030.