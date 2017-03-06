محمد بن زايد: اجتماع مجلس الوزراء في واحة الكرامة رسالة تعبر عن فخر الوطن بشهدائه الأبرار

أبوظبي (وام)

ثمن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تكريس الاستراتيجية الوطنية لعام الخير بمبادراتها وبرامجها كافة لشهداء الإمارات البررة، وهو ما يعكس مقدار ما تحمله القيادة الحكيمة من وفاء وعرفان لتخليد تضحيات شهداء الوطن.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة حضوره جلسة مجلس الوزراء في واحة الكرامة: «إن البذل والعطاء والخير اقترن بنهج الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً»، مشيراً سموه إلى أن استراتيجية عام الخير اتخذت من عطاء شهدائنا وتضحياتهم منطلقاً راسخاً لتعميم مبادرات الخير.

وأضاف سموه أن الخير الموجود في أبناء الإمارات ليس وليد اللحظة، بل هو سمة متجذرة عززها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتواصل الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دورها الإنساني الريادي.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بحضور هذه الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال سموه: «إنني إذا أثمن بكل تقدير الجهود الحثيثة لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لأعبر عن ثقتي الكبيرة بأن تتوج تلك المبادرات إلى برامج عمل وطنية تحقق غاياتها وتؤتي ثمارها على أرض الواقع، لما عرف عن سموه من التفاني والعمل المتواصل وشحذ الهمم والطاقات وتوجيهها لتحقيق الأفضل دوماً للوطن وشعب الإمارات».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «إن عقد اجتماع مجلس الوزراء في واحة الكرامة هو رسالة رمزية تعبر عن اعتزاز وفخر الوطن، حكومة وشعباً، بشهدائه الأبرار، والوقوف إلى جانب ذوي وأسر الشهداء بروح وطنية واحدة».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «ونحن نستحضر قيم الخير في أجمل صوره، يتبادر إلى أذهاننا تلك الملحمة البطولية التي سطرها شهداء الوطن البررة وهم يؤدون واجبهم الوطني والإنساني». وأكد سموه «إننا نعول على الجميع أفراداً ومؤسسات في رفد مبادرات الخير ودعم برامجها لما تحمله في ثناياها من انعكاسات إيجابية على المجتمع برمته».