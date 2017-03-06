أفغانستان: غارة تدمي «داعش» وأخرى تحصد 8 مدنيين

جلال آباد (وكالات)
قال مسؤول أفغاني أمس إن نحو 15 من مسلحي تنظيم «داعش» قتلوا، كما لقي رجل شرطة حتفه في حادثين في إقليم ننجرهار شرق أفغانستان. وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم إن القتلى سقطوا في غارة شنتها طائرة بدون طيار على مخبأ للتنظيم الإرهابي في منطقة اشين ليلة أمس الأول.
ومن ناحية أخرى، قال المتحدث إن قنبلة زرعت على جانب الطريق انفجرت في منطقة سوركرود، لدى مرور سيارة شرطة، مما أسفر عن مقتل رجل شرطة وإصابة آخر.
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وفي حادث آخر، قال مسؤول أفغاني أمس إن ما لا يقل عن ستة من رجال الشرطة قتلوا، وأصيب رجل شرطة سابع، بعدما هاجم مسلحو طالبان نقطة أمنية في ضواحي عاصمة إقليم قندوز شمال شرق أفغانستان. وقال رئيس شرطة الإقليم الجنرال عبد الحميد حاميدي إن مسلحي طالبان هاجموا نقطة أمنية في منطقة قابريستان ليلة أمس الأول السبت،وأن ستة من رجال الشرطة قتلوا، وأصيب آخر. وأشار إلى أن القوات تعتزم شن عملية تمشيط في المنطقة بعد الهجوم.
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إلا أن أحد سكان منطقة بلا بولوك، وكيل أحمد، قال إن غارة للجيش الأفغاني على مواقع لحركة طالبان أخطأت هدفها.