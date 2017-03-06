أفغانستان: غارة تدمي «داعش» وأخرى تحصد 8 مدنيين

جلال آباد (وكالات)

قال مسؤول أفغاني أمس إن نحو 15 من مسلحي تنظيم «داعش» قتلوا، كما لقي رجل شرطة حتفه في حادثين في إقليم ننجرهار شرق أفغانستان. وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم إن القتلى سقطوا في غارة شنتها طائرة بدون طيار على مخبأ للتنظيم الإرهابي في منطقة اشين ليلة أمس الأول.

ومن ناحية أخرى، قال المتحدث إن قنبلة زرعت على جانب الطريق انفجرت في منطقة سوركرود، لدى مرور سيارة شرطة، مما أسفر عن مقتل رجل شرطة وإصابة آخر.

من جهة أخرى، ذكر بيان عسكري أمس أن ثمانية مسلحين قتلوا في عمليات، نفذتها قوات الأمن في إقليمي قندوز وتخار شمالي أفغانستان. وأضاف البيان أن 12 مسلحا آخرين أصيبوا فيما اعتقل مسلحان اثنان وصودرت أسلحة. ولم يتحدث البيان عن سقوط ضحايا في صفوف قوات الأمن، خلال العمليات.

وفي حادث آخر، قال مسؤول أفغاني أمس إن ما لا يقل عن ستة من رجال الشرطة قتلوا، وأصيب رجل شرطة سابع، بعدما هاجم مسلحو طالبان نقطة أمنية في ضواحي عاصمة إقليم قندوز شمال شرق أفغانستان. وقال رئيس شرطة الإقليم الجنرال عبد الحميد حاميدي إن مسلحي طالبان هاجموا نقطة أمنية في منطقة قابريستان ليلة أمس الأول السبت،وأن ستة من رجال الشرطة قتلوا، وأصيب آخر. وأشار إلى أن القوات تعتزم شن عملية تمشيط في المنطقة بعد الهجوم.

في هذه الأثناء، فتحت وزارة الدفاع الأفغانية أمس الأول تحقيقا في مقتل ثمانية مدنيين، بينهم أربعة أطفال، في ما يرجح أنها غارة جوية غرب البلاد، وفقا لما أفاد به متحدث باسمها. وتضاربت المعلومات بشأن ملابسات مقتل الضحايا الثمانية الذين كانوا يحاولون الفرار من القتال الدائر في ولاية فرح غرب البلاد. وأكد المتحدث باسم المحافظ، ناصر مهري، أن «عربتهم اصطدمت بقنبلة أثناء محاولتهم الهرب من القتال،» مضيفا أن 27 آخرين أصيبوا بجروح.

إلا أن أحد سكان منطقة بلا بولوك، وكيل أحمد، قال إن غارة للجيش الأفغاني على مواقع لحركة طالبان أخطأت هدفها.