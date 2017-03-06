الأمن يصفي 5 إرهابيين في سيناء

القاهرة (وكالات)

لقي خمسة إرهابيين مصرعهم في سيناء أمس، في حملة أمنية شنها الأمن المصري على مبان مهجورة يتخذها الإرهابيون مركزاً لتحركاتهم. وذكرت مصادر أمنية، أن القوات المصرية اشتبكت مع مجموعة من المسلحين في مدينة العريش واحتفظت بجثامين القتلى بغرض التعرف إلى هوياتهم. ونجحت قوة من الشرطة المصرية، الخميس الماضي، في اعتقال خمسة أشخاص متورطين في سلسلة هجمات أدت إلى مقتل سبعة أقباط منذ نهاية يناير الماضي في مدينة العريش.

إلى ذلك، قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري، إن عناصر الجيش الثالث الميداني أحكموا سيطرتهم على وسط سيناء، وتمكنوا من القبض على 12 من العناصر الإرهابية الشديدة الخطورة، والتحفظ على 12 هاتفاً محمولاً، و7 سيارات ذات دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية في الهجوم على قوات التأمين. وأضاف أن مداهمة العناصر الإرهابية تمت أثناء تجمعهم في أحد المزارع وسط سيناء، خلال تخطيطهم لتنفيذ عمل إرهابي ضد قوات الجيش. ويسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات تشنها عناصر إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة. وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي قراراً بتمديد فترة الطوارئ المفروضة في بعض مناطق شمال سيناء ثلاثة أشهر جديدة.