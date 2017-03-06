مناقشة رواية «الأزبكية» في المكتب الثقافي المصري

فاطمة عطفة (أبوظبي)

«كتابة الرواية عمل شاق معذب وعذب، وعلى أن يكون الكاتب ملما باللغة العربية، وكثيرا ما كتبت روايات فيها أخطاء، أحلم بأن أكتب رواية من أيام طه حسين، وحين كان عمري أربعين سنة قررت أن تكون الرواية مشروع حياتي».. هذا بعض ما جاء في حديث الروائي والإعلامي ناصر عراق خلال جلسة مناقشة روايته «الأزبيكية» الحائزة على جائزة «كتارا» لعام 2016، أول أمس، في مقر المكتب الثقافي المصري بأبوظبي. قدم الضيف د. أمجد الجوهري، رئيس المكتب الثقافي بالمركز.

تطرق الروائي إلى عدد من النقاط التي جاءت في روايته، بدءا من العنوان: «الأزبكية»، وأهمية هذا المكان في التاريخ المصري، حيث كان مقر الأثرياء والمماليك ونابليون أيضا، لا فتا إلى أن الناقد جابر عصفور كتب عن الرواية قبل الإعلان عن الجائزة، لأنها تعزز صورة الوطن، وقضية الوطن.

وردا على سؤال الجوهري حول الشخصيات النسائية ودورها في الرواية، قال عراق: «هناك أكثر من امرأة بالرواية: مصرية، وفرنسية، وحبشية، وجورجية. وهناك أخريات، وكل واحدة حسب السياق تشكل جزءا رئيسا من بنية الرواية»، مؤكدا بقوله: «لأنك لا تقدر أن تعمل عملا حقيقيا، دون وجود المرأة».

وتابع الكاتب إجاباته على أسئلة الحضور واستفساراتهم حول طقوس الكتابة، واختيار العنوان لها وفكرة خاتمة الرواية، وبناء الشخصيات في العمل الروائي، بعيدا عن الحشو في السرد، وفائدة العمل الصحفي في الكتابة الروائية، ثم ترشيح الأزبكية لعمل سينمائي... وحول هذه التساؤلات أجاب عراق قائلا: «بالنسبة لترشيح الرواية لتكون فيلم سينما، أنا لا أتدخل في العمل السينمائي، سواء نجح أم لم ينجح، السينما لها قوانينها الخاصة، والسيناريو كتب في مؤسسة«كتارا»، أما الممثلون فكلهم من مصر». وأضاف عراق أن كتابة هذا العمل الروائي استغرقت 4 سنوات، موضحا أن الفكرة هي العنصر الأساسي الأول في الكتابة: إذا جاءتني فكرة رواية تأخذ معي شهرين لا أعمل أي شيء غير الانشغال بالفكرة حتى تنضج. موضحاً أن الصحافة أفادته في كتابة الرواية بالإيجاز والاختصار في توصيل الفكرة بأقل الكلمات، مختتما حديثه بقوله: «الرواية عمل شاق معذب وعذب، وهي مشروع حياتي، لدي أشياء لابد أن أكتبها للناس».