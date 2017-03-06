«الثقافي البريطاني» يستضيف سلسلة من العروض الأوبرالية العامة

دبي (الاتحاد)

أعلن المجلس الثقافي البريطاني، ضمن إطار برنامج «عام التعاون الإبداعي بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة UK/‏UAE 2017»، عن استضافة سلسلة من الفعاليات المجانية والعامة بالشراكة مع «أوبرا ويلز الوطنية».

ويُعد «عام التعاون الإبداعي بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة UK/‏UAE 2017» برنامجاً متميّزاً للتبادل الثقافي بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويهدف إلى الاحتفاء بالعلاقة الطويلة الأمد التي تجمع بين البلدين وتعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية الممتدة بينهما. ويحظى هذا البرنامج بدعم من «حملة بريطانيا العظمى»، ويُقام على مدار العام 2017 حيث يتخلله العديد من الفعاليات والأحداث بما فيها عروض أداء موسيقية ومعارض للحرف اليدوية ودروس على أيدي خبراء وورش عمل تعليمية، إضافة إلى مجموعة واسعة من الأنشطة حول جميع أشكال الفنون والعلوم والتعليم.

ومن المقرر أن تنظّم «دبي أوبرا»، في مطلع شهر مارس، عرضين تقدمها «أوبرا ويلز الوطنية» وهما «مدام بترفلاي» و«لا بوهيم». وكجزء من برنامج «UK/‏UAE 2017»، ستُقام سلسلة من الفعاليات العامة تحت إشراف المجلس الثقافي البريطاني بما فيها حوارات وبروفات مسرحية عملية وذلك بالتزامن مع هذين العرضين، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام المواهب الناشئة من الموسيقيين والمجتمع ككل لتطوير مهاراتهم والاستمتاع بسحر عروض الأداء العالية الجودة.

ويقام في هذا الأسبوع سلسلة Access All Arias، وهي عبارة عن أربعة عروض أداء يتم تنظيمها من قبل أربعة من أعضاء جوقة «أوبرا ويلز الوطنية»، وتتم استضافتها في مقر المجلس الثقافي البريطاني في دبي ومهرجان طيران الإمارات للآداب. وفي أجواء مغايرة للبيئة الأوبرالية، يستعرض المغنون مواهبهم ضمن عرض يمتد لساعة كاملة يضم العديد من عروض الأداء الأوبرالية الشعبية بما فيها مقطوعة غنائية (آريا) من عرض «لا بوهيم». وتنضم هذه الفعاليات إلى مجموعة عريضة من الأعمال الفنية وعروض الأداء المذهلة في مواقع محددة والأعمال التركيبية والأحداث، التي ترحب بجميع الأعمار، حيث يجتمع الجمهور والفنانون والخبراء معاً، بما يحفّز لغة الحوار ويخلق تجارب جديدة.