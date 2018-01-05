اندلاع اشتباكات قرب عاصمة جنوب السودان في انتهاك للهدنة

جوبا(رويترز)

اندلعت اشتباكات قرب جوبا عاصمة جنوب السودان بين قوات حكومية ومتمردين في أحدث انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع الشهر الماضي.

وكان الاتفاق الذي أبرم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين حكومة الرئيس سيلفا كير، وعدد من جماعات المعارضة يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات والتي أودت بحياة عشرات الآلاف، لكن وقعت عدة انتهاكات منذ ذلك الحين ألقي باللوم فيها على كل الأطراف.

وقال لول رواي كوانج، المتحدث باسم الجيش أمس، إن عدة أشخاص قتلوا إثر محاولة المتمردين دخول موقع عسكري غربي جوبا يسيطر عليه الجيش الشعبي لتحرير السودان. وأضاف في مؤتمر صحفي «نحو الساعة العاشرة والنصف مساء الليلة (قبل) الماضية هاجم خارجون عن القانون تحت القيادة المباشرة للفتنانت كولونيل تشان قرنق موقعا للجيش الشعبي لتحرير السودان شمالي كابور» في إشارة لضابط رفيع انشق عن صفوف الحكومة العام الماضي. ولم يدل كوانج بتفاصيل عن عدد القتلى، لكنه أشار إلى أن القتال لا يزال دائراً.

ونفى متمردون يقودهم رياك مشار النائب السابق لرئيس جنوب السودان ضلوعهم في الأمر. وكانت إقالة مشار في منتصف 2013 بسبب صراع على السلطة قد تسببت في نشوب حرب أهلية في البلاد بعد ذلك بعدة أشهر. وقال لام بول جابرييل نائب المتحدث باسم المتمردين، «لسنا من فعل هذا.. لا نهاجم جوبا أبداً... هذه دعاية من الحكومة لاتهامنا بالانتهاكات».