اندلاع اشتباكات قرب عاصمة جنوب السودان في انتهاك للهدنة

جوبا(رويترز)
اندلعت اشتباكات قرب جوبا عاصمة جنوب السودان بين قوات حكومية ومتمردين في أحدث انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع الشهر الماضي.
وكان الاتفاق الذي أبرم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين حكومة الرئيس سيلفا كير، وعدد من جماعات المعارضة يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات والتي أودت بحياة عشرات الآلاف، لكن وقعت عدة انتهاكات منذ ذلك الحين ألقي باللوم فيها على كل الأطراف.
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ونفى متمردون يقودهم رياك مشار النائب السابق لرئيس جنوب السودان ضلوعهم في الأمر. وكانت إقالة مشار في منتصف 2013 بسبب صراع على السلطة قد تسببت في نشوب حرب أهلية في البلاد بعد ذلك بعدة أشهر. وقال لام بول جابرييل نائب المتحدث باسم المتمردين، «لسنا من فعل هذا.. لا نهاجم جوبا أبداً... هذه دعاية من الحكومة لاتهامنا بالانتهاكات».