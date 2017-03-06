«فيليسيته».. الجواد الذهبي بالمهرجان الأفريقي

واغادوغو(أ ف ب)

نال فيلم «فيليسيته» للسنغالي الان غوميس الذي يروي الحياة الصعبة لمغنية حانات في كينشاسا، جائزة الجواد الذهبي في مهرجان فيسباكو أمس الأول بعد أسبوعين على نيله جائزة الدب الفضي في برلين.

وقال غوميس لدى تسلمه الجائزة الكبرى للمهرجان الأفريقي للسينما والتلفزيون «إنه لشرف عظيم لي أن أحصل على هذه الجائزة مرة ثانية» بعدما فاز عام 2013 عن فيلم «تاي».. ونال جائزة الجواد الفضي فيلم «عاصفة أفريقية» للمخرج سيلفستر اموسو من بنين، الذي يتمحور حول رئيس أفريقي يواجه الشركات العالمية الغربية التي تحاول هز استقرار بلده بعد عمليات تأميم. وكان الجواد البرونزي من نصيب الفيلم المغربي «مسافة ميل بحذائي» للمخرج سعيد خلف الذي يصور الحياة المقيتة لطفل في حي شعبي في الدار البيضاء، حيث يتعرض لشتى أنواع الاستغلال.

وحاز الفرنسي إبراهيم كوما جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم التشويق المالي «ولو»، فيما نالت الجائزة في صفوف الممثلات المغربية نفيسة بن شهيدة عن دورها في الفيلم الجزائري «بحثا عن السلطة الضائعة».