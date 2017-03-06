«النانو» يفتح آفاقاً جديدة في زرع الأعضاء البشرية

واشنطن (أ ف ب)

توصل باحثون من جامعة مينيسوتا إلى تقدم علمي قد يسمح مستقبلا بالحفاظ الدائم على أعضاء بشرية لاستخدامها في عمليات زرع، عبر تقنية الجزيئات المتناهية الصغر «تكنولوجيا النانو» التي تتيح زيادة سريعة لحرارة الأنسجة المحفوظة عبر أساليب التبريد الفائق من دون إلحاق الأذى بها

أوضح باحثون تقدموا بطلب للاستحصال على براءتي اختراع بالاستناد إلى اكتشافهم.

أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة مينيسوتا جون بيشوف وهو القائم الرئيس على هذا الاكتشاف الذي نشرت تفاصيله أخيراً مجلة «ساينس ترانسلايشنل ميديسن الأميركية» قال إنها المرة الأولى التي استطعنا فيها زيادة الحرارة بشكل سريع ومتجانس لعينات بيولوجية أكبر حجما من دون إلحاق الأذى بها.

ولفت القائمون على الاكتشاف إلى أن المشكلة حتى اليوم لم تكن تتعلق بطريقة تبريد الأنسجة بل بزيادة حرارتها من دون إلحاق الأذى بها.

وثمة تقنيات موجودة منذ زمن طويل لحفظ الأنسجة بشكل دائم، من بينها خصوصا أساليب التبريد الفائق على حرارة تراوح بين 160 درجة مئوية دون الصفر إلى 196 درجة مئوية دون الصفر، لكن في ظل الغياب الحالي لتقنيات التبريد من دون ضرر، يتم حفظ القلوب والرئات المستخدمة لعمليات الزرع في داخل حافظات جليدية، كما أن 60 % من هذه الأعضاء تصبح غير صالحة للاستخدام بسبب عدم القدرة على حفظها لأكثر من أربع ساعات.